Mehr Sitzplätze für die Weinstraße

Die Warendorfer Weinstraße gehört seit acht Jahren zum festen Bestandteil des Veranstaltungskalenders der Stadt Warendorf. Im vergangenen Jahr besuchten mehr als 10 000 Menschen das Fest und genossen das Essen und den guten Wein.

Ein Problem gab es allerdings: Es gab mangelte an Sitzplätzen – obwohl 2000 zur Verfügung standen. Insbesondere am Samstagabend platzte das Veranstaltungsgelände aus allen Nähten. Aus diesem Grund haben sich die Veranstalter für dieses Jahr als Ziel gesetzt, die Anzahl der Sitzplätze zu erhöhen.

„schlemmen am See“

Unter dem Motto „Schlemmen am See“ können sich die Besucher vom 14. bis 16. Juni nicht nur auf kulinarischen Genüsse freuen, sondern auch auf Unterhaltung und Live-Musik. Zudem werden die Zelte und Attraktionen am Breuelweg am Emssee aufgebaut.

Das besondere an der Veranstaltung ist das „konstante Mitwirken der Gastwirte“, betont Andre Auer von der Stadt Warendorf. Eine Tatsache, die auch Uwe Henkenjohann von „Vom Fass“ .begeistert „Wir haben kaum Fluktuation und können auf altbewährte Qualität zurückgreifen“. Neben „Vom Fass“ sind in diesem Jahr ebenfalls „Vedder Premiumevent“, Frank‘s Schöppken“, „Le Feu“, das Hotel „Im Engel“, die „Alte Herrlichkeit“ und die „Deula Bistro & Eventraum“ vertreten.

„ Es ist eine tolle Truppe und es geht alles ineinander über. Es ist einfach ein gutes Paket. Es ist eine tolle Truppe und es geht alles ineinander über. Es ist einfach ein gutes Paket. “ Bürgermeister Axel Linke

Beginnen wird die Weinstraße am Freitag um 19 Uhr. Dort folgt der Auftritt der Band „CrossWalkers“ die den altbekannten Klassikern der Beatles neues Leben einhauchen. Am Samstag gibt es zum Start um 14 Uhr eine Modellbootvorführung. Musikalisch bestreitet die Band „Wine $& Dine“ den Abend. Bei Einbruch der Dunkelheit beginnt die Illumination auf dem Emssee, unter anderem mit Fahrten beleuchteter Schiffsmodelle, und sorgt für entspannte Atmosphäre.

„Für den Sonntag haben wir die größte Änderung vorgesehen“, verrät Henkenjohann. „Um 18 Uhr war der Platz einfach immer noch rappelvoll. Nach Rücksprache mit unseren Lieferanten schaffen wir es dieses Jahr, dass die Weinstraße Sonntagabend bis 21 Uhr geöffnet bleibt“. Das Programm ist bunt gestaltet. Die traditionelle Kundhandwerksmeile, der Tag der offenen Tür am Bootshaus und noch vieles mehr sind geplant.

Herausforderung

Eine große Herausforderung für die Gastwirte ist das Bestücken der Zelte am Samstagmorgen, denn gleichzeitig findet der Hoffnungslauf statt. „Denkt daran, dass die Zugangswege dann gesperrt sind“, warnt Henkenjohann seine Kollegen.

Den großen Erfolg der Veranstaltung schreibt Bürgermeister Axel Linke den Gastwirten und der guten Zusammenarbeit zu. „Es ist eine tolle Truppe und es geht alles ineinander über. Es ist einfach ein gutes Paket“. Das finden auch die Vertreter der beteiligten Sponsoren Beresa und Sparkasse, die ebenfalls zum wiederholten Mal mit an Bord sind.