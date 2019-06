Das Kartenspiel Bridge ist weltweit verbreitet und bei Frauen und Männern gleichermaßen so beliebt, dass regionale, nationale und internationale Meisterschaften ausgetragen werden. Gespielt wird in Teams von vier Spielern pro Tisch mit dem französischen Blatt, somit 52 Karten der vier Farben Pik, Coeur (Herz), Karo und Treff (Kreuz) und den 13 Werten Ass, König, Dame Bube, 10, 9, 8 usw. bis 2.

Private Zirkel

Die Spieler bilden zwei Paare, die sich am Spieltisch gegenüber sitzen. Ziel jeder Partnerschaft ist, möglichst viele Stiche zu machen. Das Spiel ist äußerst variantenreich und verlangt eine gut durchdachte Strategie und höchste Konzentration. Weit verbreitet haben sich Spielweisen in Clubs oder privaten Zirkeln. Ständige Turniere an mehreren Tischen haben sich weitgehend durchgesetzt. Für die Auswertung der sieben Spielrunden werden Tischcomputer eingesetzt.

Seit 1988

Rund 500 Clubs mit insgesamt 29 000 Mitgliedern sind im Deutschen Bridgeclub e.V. in Frechen, organisiert. Der Bridge Club Warendorf gründete sich 1988 und hat aktuell 33 Mitglieder, davon 30 Frauen und drei Männer. Seine Präsidentin ist Ilse Nuyken.

Jede Woche am Mittwoch werden die Clubmitglieder im Hotel Im Engel von 15 bis 19 Uhr aktiv. Interessenten können sich dort zwanglos informieren und sind auch als Neumitglieder jederzeit willkommen.