Der Ostbezirk hat einen neuen König. Nachdem am Nachmittag feststand, dass Nils Redenz mit Ann-Christin Nienberg das neue Königspaar bilden werden, wurden die neuen Regenten und ihr Hofstaat am Abend im Rahmen der offiziellen Krönung durch Präsidenten Berni Grundmeier dem Schützenvolk vorgestellt.

Familiär vorbelastet

Der König arbeitet als Metallbaumeister und ist in seiner Freizeit unter anderem in der Feuerwehr aktiv. Die Königin ist als Arzthelferin beschäftigt und, was ihr neues Amt angeht, familiär vorbelastet. Ihre Mutter Christiane war 2015 in Freckenhorst Königin der Bürgerschützen.

Erster Tanz

In den Hofstaat berief das Paar zudem Vivien Withot und Lukas Kieskemper, Pia Lütke Zutelgte und Karsten Ostlinning, Anna Kaup und Luis Malchow sowie Marleen Bajor und Fabian Blanke. Nach der Parade der angetretenen Formationen zogen die Schützen in das Festzelt, wo König und Königin den Festball zu ihren Ehren mit einem ersten Tanz offiziell eröffneten.