Leidenschaft ja, Gewalt nein: Diese gemeinsame Überzeugung brachte jetzt Vertreter der fünf Fußball-Fanclubs, „Warendorfer Fohlen“ ( Borussia Mönchengladbach ), „Bavarendorf“ (FC Bayern München), BVB-Fanclub Warendorf (Borussia Dortmund), „Steh auf“ Warendorf-Freckenhorst und „FC Knappen“ Freckenhorst (beide Schalke 04) zu einem Kennenlernabend im Kolpinghaus zusammen.

Solidarität

Nach dem gewalttätigen Übergriff auf einen Dortmund-Fan auf dem Warendorfer Marktplatz war der Kontakt der Fanclubs zueinander entstanden, mit einem Leserbrief hatten die Vereine gemeinsam Stellung bezogen gegen Gewalt und Solidarität bekundet mit dem Geschädigten, heißt es in einer Pressemitteilung der Fanclubs. Bei diesem Kontakt sei schnell klar gewesen, dass sie alle mit dem Fußball zwar dieselbe Leidenschaft teilen, aber nur wenig voneinander wissen. Ein Stück weit wurde das jetzt geändert, als die Fanclub-Vertreter Eddy Erpenbeck und Dietmar Knorr („Warendorfer Fohlen“), Jonas Wiening und Ralf Preckel („Bavarendorf“), Thomas Kurzhals und Guido Kötting (BVB-Fanclub Warendorf), Bernhard Ratermann und Ralf Pohlchristoph („Steh auf“ Warendorf-Freckenhorst) sowie Oliver Baumjohann („FC Knappen“ Freckenhorst) von ihren aus Vereinen berichteten.

Erfahrungsaustausch

Genutzt wurde der Abend auch zu einem Erfahrungsaustausch: Dabei ging es um Fragen wie, welche Auswärtsspiele reizvolle Ziele, welche Stadien auch für Auswärtsfans empfehlenswert, und welche Bundesligastädte sehenswert sind. Den Kontakt wollen die Fanclubs in Zukunft aufrecht erhalten und sind dabei offen für weitere in Warendorf aktive Fußball-Fanclubs. Möglicherweise werden in Zukunft gemeinsame Aktivitäten auf die Beine stellen wie etwa ein Fußballturnier.