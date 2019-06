Alle für ganz Warendorf

Markus Hinnüber ist Vorsitzender des Vereins „Wirtschaft für Warendorf“. Wie bei allen anderen Mitgliedern des Vorstands gab es keine Gegenstimme während der Versammlung im Modehaus Ebbers am Montagabend. „Bis heute haben alle so vor sich hin geprüddelt“, hatte Vorstandsmitglied Uwe Henkenjohann noch zu einer Baustelle für die Nachfolgerin der aufgelösten Kaufmannschaft festgestellt. Damit soll jetzt Schluss sein. „Das Ding ist draußen – wir sollten loslegen“, rief Markus Hinnüber den Mitgliedern zum Start des neuen Vereins zu. Der bündelt nicht nur alle Branchen, sondern auch Interessensvertreter der Ortsteile.

Den Anfang des programmatischen Teils übernahm Rudolf Berger . Nach seinem Rückblick auf die Anfänge der Kaufmannschaft, des Verkehrsvereins, von Warendorf Marketing und Wirtschaftsforum kam er auf „Wiwa“, den Verein mit dem Ziel, die Gesamtwirtschaft zu vertreten. „Das ist ein hoher Anspruch“, so Berger, dem aber klar war: „Kleiner geht es nicht.“

Hoher Anspruch: Warendorfs Gesamtwirtschaft vertreten

Wiwa solle ein Sprachrohr der Wirtschaft sein, „das wir profihaft führen müssen“. Also müsse man nachdenken, ob der aktuelle Mitgliedsbeitrag reiche, um die jährlichen Kosten zu decken. Nach Verlesung des Kassenberichts durch Jochen Burlage erteilte die Versammlung die von Martin Huerkamp beantragte Entlastung, so dass die Wahl des neuen, „festen“ Vorstands konnte – der bisherige war ja seit 13. November kommissarisch im Amt.

Prsäente für die altgedienten Vorstandsmitglieder Peter Scholz, Christian Murrenhoff, Rolf Möllmann, Jochen Burlage und Carl Pinnekamp. Links Conelia Köster, rechts Rudolf Berger. Foto: Jörg Pastoor

Cornelia Köster unterbrach die Versammlung kurz für eine Aufmerksamkeit an die Mitgliedes des Interimsvorstandes – unter dem Applaus der Mitglieder.

Eigentlich hatte Markus Hinnüber eigenen Worten zufolge nicht vor, wieder ein Ehrenamt zu übernehmen – nachdem er als Präsident der Warendorfer Karnevals-Gesellschaft nicht wieder angetreten war. Doch schon vor drei Jahren hätten ihn Paul-Ludwig Rosche, Carl Pinnekamp und Rudolf Berger immer wieder angesprochen, ob er nicht . . .?

„ Super, dass so viele Menschen mitmachen wollen! Super, dass so viele Menschen mitmachen wollen! “ Der neue Vorsitzende Markus Hinnüber

Den Ausschlag habe dann seine Beobachtung gegeben, dass „eigentlich ständig 20, 30 Leute da waren“, die in Wiwa in eine gemeinsame Richtung gearbeitet haben. Und auch der Blick in den Ebbers-Saal bestätigte ihn: „Super, dass so viele Menschen mitmachen wollen!“ Er sei überzeugt, dass „Wiwa“ als eine große Einheit auftreten müsse und werde.

Rudolf Berger weist auf einen wichtigen Bestandteil der Vereinsarbeit hin . . . Foto: Jörg Pastoor

Hanns-Jörg Ahmerkamp machte kein Hehl aus einem Teil seiner Motivation: „Wir haben im letzten Jahr unheimlich viele Aufträge verloren“, so Ahmerkamp. Das liege auch daran, dass man einfach nicht genug Fachpersonal habe akquieren können. Es gelte, im Wettbewerb mit anderen Kommunen und um Bewerber Einfluss auf Faktoren zu nehmen, die Menschen betreffen. Wer gerne arbeite, frage auch nicht nach „work-life-Balance“. Also sei es für ihn eine wichtige Aufgabe, an einem lebenswerten Umfeld zu arbeiten, es ständig zu verbessern: „Da muss was gemacht werden!“

„ Ich drücke Euch die Daumen. Ich drücke Euch die Daumen. “ Bürgermeister Axel Linke

Unterstützung versprach der Bürgermeister dem frisch gewählten Vorstand. „Wir haben es vermisst, einen Ansprechpartner zu haben“, so Axel Linke mit Verweis auf die Neuaufstellung des Vereins, der ungleich mehr Interessen vertritt als die Kaufmannschaft zuvor. Er werde dem Rat vorschlagen, dass die Stadt jährlich einen „signifikanten Beitrag“ an „Wiwa“ leisten solle. „Ich drücke Euch die Daumen“, meinte Linke.

Alle Kandidaten wurden ohne Gegenstimme gewählt. Foto: Jörg Pastoor

Die Mitgliedsbeiträge werden zunächst in der vorgeschlagenen Staffel bleiben – das ist nach kurzer Diskussion einer der ersten Beschlüsse der Versammlung.