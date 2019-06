Bildungs- und Gesundheitsprojekte in Indien unterstütz der Verein „Die Brückenbauer - Bildung für Kinder“ seit dem Jahr 2012. Mit einem Teil seiner Erlöse unterstützten die „Brückenbauer“ auch an Bildungsprojekte in Warendorf und Umgebung. Am vergangenen Wochenende fand die Mitgliederversammlung des gemeinnützigen Vereines im Pfarrheim an der Marienkirche statt.

Patenschaften

Nach der Begrüßung durch den Ersten Vorsitzenden, Frank Hankemann , erfolgte zunächst der Bericht des Vorstandes über die Aktivitäten des Vereines im vergangenen Jahr sowie der Kassenbericht, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Insgesamt wurden Einnahmen in Höhe von 17 389 Euro für den Bereich Bildung sowie 4 076 Euro für den anderen Schwerpunkt Gesundheitsförderung erwirtschaftet. Ebenfalls bestehen über 30 laufende Patenschaften für bedürftige Kinder in Schulen und Internaten.

Die Kassenprüferinnen Franziska Heinermann und Pia Stockmann bescheinigten dem Vorstand bei ihrer Arbeit eine einwandfreie Kassenführung und beantragten die Entlastung des Vorstandes – diese wurde von der Versammlung ohne Gegenstimmen beschlossen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Wiederwahl

Ebenfalls stand in diesem Jahr die turnusmäßige Neuwahl des geschäftsführenden Vorstandes sowie eines weiteren Vorstandsmitgliedes für den Bereich Veranstaltungen an. Diese Funktionen wurden bislang vom Vorsitzenden gemeinsam mit seinem Stellvertreter Oliver Prinz, der Geschäftsführerin Susanne Haverkamp und Gerlinde Stephani aus dem erweiterten Vorstand ausgeübt. Als bisherigen Amtsinhaber erklärten die Bereitschaft erneut zu kandidieren und wurden anschließend von der Versammlung ohne Gegenstimme für drei oder zwei Jahre wiedergewählt.

Nachhilfezentren

Im weiteren Verlauf der Versammlung wurde ebenfalls die Verwendung der Überschüsse aus 2018 für den Bereich Bildung beschlossen. 6372 Euro werden zur Weiterführung von drei Nachhilfezentren im indischen Bundesstaat Karnataka eingesetzt – in denen rund 300 Schülerinnen und Schüler eine regelmäßige Förderung erhalten. Von den restlichen Geldern, die für eine Verwendung vor Ort vorgesehen sind, geht ein Förderbetrag von 708 Euro an den BBC Warendorf, um dessen Jugendarbeit zu unterstützen.

Zum Abschluss der Sitzung nutzte Präses Pater Tom, der aktuell für wenige Tage im Münsterland weilt, die Gelegenheit aus seiner Arbeit für den Vinzentiner-Orden in Indien zu berichten und allen Mitgliedern sowie allen sonstigen Spendern für ihre Unterstützung zu danken.