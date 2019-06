Schildmacher neuer König

Vorausgegangen war dem Königsschuss ein spannender Zweikampf zwischen Andreas Schildmacher und seinem Mitaspiranten Frank Hoer. Zahlreiche Schützen und Gäste sahen gebannt zu, wie der Adler zuletzt bei jedem Schuss wackelte und schwankte.

Noch bevor es in die heiße Phase des Schießens ging, schossen die Mitglieder des Vereins den Vogel locker und beraubten ihn seiner Insignien. Den Apfel Schoss Michael Malich, das Zepter Roy Mondel und die Krone Roy Kowalewsky.

Schützenfest der Eintracht 1/14 Impressionen vom Schützenfest Foto: Andreas Engbert

Am Abend wurde der neue König gemeinsam mit seiner Königin Ann Kathrin Kirek und seinem Hofstaat feierlich gekrönt. „Andi ist einfach unser Original“, würdigte der Vorsitzende Thomas Kirscht die Art des neuen Regenten, der in der Formation der „Schwattjaken“ heimisch ist. Zum Thron gehören Ulrike und Martin Senger, Simone und Michael Schildmacher, Birgit Wiesmann und Ludwig Sander, Roswitha und Heiko Schildmacher, Nicole und Michael Bröggelhoff, Heike und Seppel Stotmeier.

Mit der Parade auf dem Laurentius-Kirchplatz begann am Sonntagmittag der öffentliche Teil des Schützenfestes. Bürgermeister Axel Linke überbrachte Grüße aus Rat und Verwaltung. Als Vorsitzender erinnerte Thomas Kirscht an zwei Jubiläen, die der Verein in diesem Jahr feiert. Seit 40 Jahren wird das Schützenfest auf dem oberen Lohwall ausgerichtet. Zudem feiert der Verein in diesem Jahr sein 170-jähriges Bestehen. Mit rund 180 Mitgliedern bilden die Eintracht-Schützen den kleinsten der Warendorfer Schützenvereine.