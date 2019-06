Ferienzeit ist Urlaubszeit. Eine Tatsache, die auch die katholische Gemeinde zu spüren bekommt. „Wir haben schon vor längerer Zeit gemerkt, dass die Messen in den Ferien einfach schlechter besucht werden“, so Kreisdechant Peter Lenfers im WN-Gespräch. Für den Pfarreirat ein Anstoß, etwas zu ändern: Im Mai beschloss er daher, dass während der Ferien geänderte Zeiten gelten. „In anderen Gemeinden habe ich bereits positive Erfahrungen gemacht“, merkt Lenfers an.

Denn nicht nur die geringe Anzahl der Teilnehmer sei ein Problem, sondern auch die Organisation. Auch die Kirche muss die privaten Urlaube im Terminkalender unterbekommen und ausreichend Messdiener zur Verfügung haben.

Andrea Webers, Pfarrsekretärin, erinnert sich an Zeiten, wo es eine solche Ordnung bereits gegeben hat. In den Sommerferien startet somit ein neuer Versuch. „Wir brauchen mehr Luft, um den Urlaub planen zu können aber vor allem auch, um die Ferienlager besuchen zu können“, erklärt Lenfers weiter. „Es ist ein Experiment und wir müssen gucken, wo wir damit landen.“

Aus dem Wissen heraus, dass die Gottesdienste spärlich besucht sind, kürzte der Pfarreirat entsprechend die Zeiten. Täglich wird jedoch mindestens ein Gottesdienst angeboten werden. Aufgeteilt sind diese auf die Josefskirche, Laurentiuskirche, Marienkirche, Klosterkirche und das Marienheim. Die genauen Zeiten können dem Pfarrbrief entnommen werden – auch online.