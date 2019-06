19 495 Euro für den guten Zweck erlaufen

„Es ist schon toll, wie sich unser Hoffnungslauf in das soziale Leben der Stadt integriert hat und wie viel Unterstützung wir erfahren“, sagte Klaus Chmiel am Samstagmorgen. Jung und Alt ließen sich von einigen Regenwolken am Himmel nicht abhalten und liefen bei der elften Auflage des Hoffnungslaufes der Aktion Kleiner Prinz mit. Für jeden absolvierten Kilometer spendete die Sparkasse Münsterland Ost einen Euro. Geld, das Kindern in Not zugute kommt.

"Überwältigende Resonanz"

„Die Resonanz ist überwältigend“, sagte Dr. Michael Quinkhardt , Vorsitzender der Hilfsorganisation: „Egal mit wem man die letzten Tage gesprochen hat, alle haben gesagt: Wir sehen uns am Samstag.“ Und so war es dann auch. Bereits vor dem offiziellen Startschuss um 10 Uhr tummelten sich die Menschen zwischen den Emsbrücken, um sich auf die 1,5-, drei und sechs Kilometer langen Runden entlang des Emssees und durch den Emspark zu machen.

Das Teilnehmerfeld war bunt gemischt: Ob Kindergärten oder Schulen, Hobby-Laufgruppe oder Bürogemeinschaft, sonstige Vereine oder Privatpersonen – für alle schien die Teilnahme am Hoffnungslauf eine Herzensangelegenheit zu sein. Gewertet wurden nicht nur Läufer, Jogger oder Walker, sondern auch Spaziergänger.

„Gespanne“ wie Rollstuhlfahrer mit Begleitung oder Eltern, die ihren Nachwuchs im Kinderwagen über die Strecke schoben, wurden doppelt gewertet. Letzteres galt auch für Schwangere. „Sie zählen für Zwei, das müssen sie bei der Anmeldung angeben“, rief Martin Schulte einer Dame mit einem Augenzwinkern zu. Aber auch die Mädchen der Einradgemeinschaft Münsterland, die radelnd unterwegs waren, wurden gewertet.

Hoffnungslauf 1/24 Eine Rekordbeteiligung verzeichneten am Samstag die Organisatoren der elften Auflage des Hoffnungslaufes. Foto: Stephan Ohlmeier

Ein persönliches Bild vom Treiben machten sich beim „Promirundgang“ auch Bürgermeister Axel Linke und Andreas Wienker von der Sparkasse. Beide zeigten sich von der Hilfsbereitschaft der Warendorfer beeindruckt. Um die Teilnehmer zu sportlichen Höchstleistungen anzutreiben, verriet Klaus Chmiel: „70 Cent pro Tag kostet das Essen und Trinken im Durchschnitt für ein Kind in unseren Hilfsprojekten. Wenn ihr sechs Kilometer lauft, reicht das schon für mehr als eine Woche.“

Aktion Kleiner Prinz zeigt Gesicht

Zugleich betonte Chmiel, dass der Hoffnungslauf für die Aktion Kleiner Prinz – genauso wie der alljährliche Trödelmarkt – eine hervorragende Gelegenheit sei, sein Gesicht in der Öffentlichkeit zu zeigen. Kontinuierlich warb er um Neumitglieder und wies auch auf die Infostände von Amnesty International und der „WiGe“ (Wohnen in Gemeinschaft) hin.

Insgesamt trugen am Samstag rund 40 Helfer zum Gelingen des Hoffnungslaufes bei, füllten Teilnehmerkarten aus, schenkten Wasser aus, backten Waffeln oder unterstützten die Läufer an der Strecke. Die für Notfälle bereit stehenden Kräfte der DRK kamen glücklicherweise nicht zum Einsatz. Eine Neuauflage des Laufes in 2020 dürfte garantiert sein.