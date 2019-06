Der 53-jährige Betriebswirt, der mit seiner Frau und den drei Kindern Philipp, Anneli und Louisa inzwischen in München wohnt, ist also dringend auf Hilfe angewiesen. Die Familie ruft Freunde, Bekannte und alle, die helfen wollen, auf, sich bei der DKMS zu registrieren.

„Denn morgen könnte es auch deine Familie treffen“, heißt es auf einem Flyer der Familie. Rund 100 Menschen erhalten täglich die Diagnose Blutkrebs. Bei Axel Münnich war es der 20. Mai als er die erschütternde Nachricht von seiner Krankheit bekam. Seitdem liegt er in einer Münchener Klinik.

Einfache Registrierung

Die DKMS weist darauf hin, dass die Registrierung nur wenige Minuten in Anspruch nimmt, kostenlos und einfach online unter www.dkms.de möglich ist. Zur Typisierung werden die Stäbchen dann per Post zugeschickt. „Damit streicht man einmal durch den Mund und schickt es ein. Das tut nicht weh und kostet nichts!“ Voraussetzung: ein Mindestalter von 18 Jahren muss erreicht sein, das Höchstalter für die Registrierung liegt bei 55 Jahren.

Foto: privat

Sollte jemand als Spender in Frage kommen, erfolgt diese in 80 Prozent der Fälle als unkomplizierte Blutentnahme, ein aufwendigerer Eingriff ist also nur selten nötig. „Also Stäbchen rein, Spender sein“, dazu rufen Familie Münnich und die DKMS auf.

www.dkms.de