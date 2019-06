Weinstraße: über 10.000 Besucher beim „perfekten Fest“

„Perfektes Wetter, perfekte Teilnehmer, perfektes Fest“, fasste Uwe Henkenjohann (Vom Fass) am Sonntagabend zusammen. Gemeinsam mit Vedder Premiumevent und der Stadt Warendorf richtete er das Weinfest bereits zum neunten Mal aus.

„Es war schon immer ein tolles Fest, aber so perfekt war es wohl noch nie“, meinte auch Gerd Leve , Inhaber des Hotels „Im Engel“, der neben Weinspezialitäten auch kulinarisch einiges zu bieten hatte. Außerdem bot das „Le Fleu“ Flammkuchen, das Bistro der Deula hatte Cocktails im Angebot, „Frank‘s Schöppken“ versorgte die Besucher mit Pizzen, und das Team der „Alten Herrlichkeit“ servierte Burger, Schweinefilet oder Wildbratwurst.

Begeisterte Besucher

„Wirklich toll, hier kann man viele Stunden verbringen“, meinte Hendrik Beermann, der mit mehreren Freunden die gemütliche Atmosphäre genoss. Auch Nadine Krumkamp, die mit mehreren Freundinnen zu Besuch war, bemerkte begeistert: „Ich bin zum ersten Mal hier. Der Wein schmeckt super, das Ambiente ist toll.“

Das Warendorfer Weinfest 2019 1/53 Prost! Diese Gruppe genießt den leckeren Weißwein. Foto: Jonas Wiening

Amelie Middendorf und Lara Bischoff hatten viel tun am Wochenende. Foto: Jonas Wiening

Weit über 10 000 Besucher kam am Wochenende zum Weinfest an den Emssee. Foto: Jonas Wiening

Das Rahmenprogramm, das die Veranstalter für die drei Tage auf die Beine gestellt hatten, fand ebenfalls großen Anklang. Mit „The CrossWalkers“ am Freitag, „Wine & Dine“ am Samstag und dem Seniorenorchester der LVHS am Sonntagmittag war für die passende musikalische Untermalung gesorgt. Der Schiffsmodellclub präsentierte seine kleinen Boote am Samstag, abends wurde der Emssee – unter anderem mit Fahrten beleuchteter Schiffsmodelle – illuminiert.

Am Sonntag feierte das Bootshaus Tag der offenen Tür. Besucher konnten sich kostenlos beim Stand-up-Paddeling oder Segeln versuchen. Außerdem präsentierte sich der Hundeverein Sassenberg den vielen Gästen, und die Kunsthandwerkermeile lud zum Schlendern ein.

Zufriedene Veranstalter

Die Veranstalter gingen von weit über 10 000 Besuchern an den drei Tagen des Weinfestes aus. „Es gab nur strahlende Gesichter, alle waren zufrieden – das macht mich auch schon etwas stolz“, meinte Uwe Henkenjohann, der sich darauf aber nicht ausruhen will. „Es gibt immer Kleinigkeiten, die wir verbessern können. Daran arbeiten wir Stück für Stück“, sagte er weiter und lobte auch die tolle Zusammenarbeit aller Akteure: „Das klappt immer super. Einen besonderen Dank möchte ich auch dem Baubetriebshof sagen. Die unterstützen uns immer super.“

Im nächsten Jahr feiert die Warendorfer Weinstraße ein kleines Jubiläum. Die zehnte Auflage des Festes soll dann genauso ein Erfolg werden, wie die Veranstaltung in diesem Jahr.