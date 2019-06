Wenn die Arme schweben

Jeder, der seine eigene Wohnzimmerdecke einmal bearbeitet oder zumindest mal eine Wand gestrichen hat, weiß, wie ermüdend diese Arbeit sein kann. Die Arme werden schwer, die Schultern sind überlastet. Auch Ellbogen und Handgelenke machen sich schnell bemerkbar.

Ganz anders ist die Arbeitsbelastung natürlich für die diejenigen, die beruflich verstärkt mit der sogenannten „Überkopfarbeit“ zu tun haben. Ein klassisches Beispiel: die Firma Heinz Vorwerk GmbH . Das Familienunternehmen hat sich seit über 40 Jahren Ideen und Konzepte für Wandoberflächen, Stuckarbeiten, Dämmungen und Raumgestaltungen auf die Fahnen geschrieben – getreu dem Motto „Immer an der Wand lang“.

Jetzt wird die Arbeit für die rund 20 Mitarbeiter des Unternehmens erleichtert. Die ersten organisatorischen Schritte sind getan und in diesen Tagen beginnt die Testphase an der Baustelle mit dem Exoskelett. Genauer: Das Exoskelett Paexo Sholder der Firma Ottobock soll generell Mitarbeiter in den Bereichen Produktion oder Handwerk bei anstrengenden Tätigkeiten unterstützen, besonders bei der Überkopfarbeit.

Vorwerk-Mitarbeiter Rolf Hohenhaus demonstriert, wie das Muskel und Gelenke schonende und 1,6 Kilogramm leichte Medizin-Produkt funktioniert: einfach überstreifen wie bei einem Rucksack, die Armschalen links und rechts befestigen, den Beckengurt festziehen und gut positionieren. Vor der Brust noch ein Klick. Werden die Arme dann angehoben, ist ab einem Winkel von 60 Grad die individuell regelbare Unterstützung spürbar – Schwebezustand.

Ottobock mit Sitz in Duderstadt steht für Medizinprodukte, die Menschen mit Handicap ihre Mobilität zurückgeben. Schon seit längerer Zeit grübelt Geschäftsführer Frank Vorwerk , wie er die zum Teil anstrengende körperliche Arbeit für seine Mitarbeiter erleichtern könnte.

So verfolgte er das Thema und die Entwicklung der Exoskelette, bis er im Herbst letzten Jahres einen kleinen Bericht in einer Fachzeitschrift über eben jenes „Paexo-Shoulder-Gerät las. Es wurde damals auf der Fachmesse „BAU“ in München vorgestellt. Über den Austausch mit einigen Netzwerkpartnern im Baubereich geriet das Thema weiter in Schwung. Da es bislang keine verwertbaren Studien über den Einsatz eines Exoskeletts und den Nutzen für die Gesundheit gab, haben weder die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAu) noch die Krankenkassen eine Förderung zugesagt. Frank Vorwerk blieb nur die Finanzierung aus eigener Tasche, doch das war es ihm wert.

Jetzt wird der Einsatz des Exoskeletts bei Vorwerk Stuck und Putz aber wissenschaftlich in Kooperation mit BG Bau und Universität Innsbruck das Projekt begleiten. Die notwendigen Fragebögen dazu liegen schon bei Vorwerk auf dem Schreibtisch. Der Reihe nach werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Baustellen vor Ort das Gerät testen und dazu jeweils einen drei- bis fünfseitigen Fragebogen ausfüllen, wie es um die Akzeptanz von Exoskeletten vor dem ersten Anziehen, nach dem ersten Tag und nach Abschluss der Testphase steht. Dabei geht es auch darum, mögliche Beschwerden durch das Tragen eines Exoskeletts genau zu erfassen. Nach einer ersten Einführung durch den Hersteller in der Firma steigt nun täglich das Interesse, das Skelett zu testen. „Anfangs gab es viel Skepsis, doch jetzt zeigen mehr und mehr Mitarbeiter Interesse. Die ersten Testwochen sind quasi schon ausgebucht in der Firma“, ziehen Frank Vorwerk und Mitarbeiter Rolf Hohenhaus Bilanz.

Letztlich hofft die Unternehmensführung, natürlich auf einen positiven Effekt für sein Team. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Da ist zum einen die Fürsorgepflicht als Arbeitgeber und die Tatsache, dass dieses Berufsfeld einen hohen Krankenstand mit sich bringt. „Wir hatten 2018 insgesamt 650 Krankentage, davon liefen viele Krankmeldungen über sechs Wochen. Die eine Hälfte der Mannschaft hat Rückenbeschwerden, die andere Probleme mit den Schultern“, erläutert Vorwerk.

Sollte das passive Exoskelett, das keine Energiezufuhr benötigt, sondern Schultern und Oberarme bei Überkopfarbeiten entlastet, im Arbeitsalltag gut funktionieren, könnte die harte Arbeit auch für jüngere Menschen wieder attraktiver werden. Außerdem erhofft sich Vorwerk als Unternehmer logischerweise auch eine Produktivitätssteigerung bei der Arbeit. „Der Konkurrenzdruck in unserem Sektor ist extrem hoch. Da ist es wichtig, dass unsere Mitarbeiter gesund bleiben und auch Spaß an der Arbeit haben.“ Gespannt sind jetzt alle darauf, wie das Exoskelett nach seiner ersten Baustellen-Woche aussieht. Ist es robust genug für den Bau?