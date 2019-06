Marathon-Distanz zum Jubiläum

Warendorf -

Zum 40. Geburtstag des Emssee-Laufes Ende August haben sich dessen Organisatoren in enger Kooperation mit der Stadt Warendorf etwas Besonderes ausgedacht. Jeder Finisher ab der 10-Kilometer-Strecke wird mit einer Medaille belohnt. Diese zeigt neben dem Warendorf-Wappen das WSU-Logo, die Emsee-Lauf-Silhouette und den Namen der Veranstaltung. Wer wolle, könne die Rückseite der Medaille, die an einem Band in den Stadtfarben hängt, mit einem beliebigen Text versehen lassen, kündigt Hermann-Josef Becker an, der die Laufveranstaltung im elften Jahr – gemeinsam mit einem siebenköpfigen Team – für die WSU organisiert.