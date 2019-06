Stärkeres Selbstvertrauen erhalten

Strahlende Gesichter und gute Stimmung bei der „Kirschen-Ernte“ am Dienstagvormittag im „Poggen & Pöggskes“. In der Tagespflege für Senioren und Kinder unter einem Dach schnibbeln die beiden Seniorinnen Elisabeth Wollenburg und Rosalie Rauhut um die Wette. Und mittendrin ist die 18-jährige Isabell Schwake .

Isabell kam mit 17 Jahren zur Tagespflege in den Dechaneihof St. Marien. Nach dem Abitur war sie sich noch nicht sicher, in welche Richtung es beruflich gehen sollte. Sie entschied sich, ein Freiwilliges Soziales Jahr zu machen. Auf einer Ausbildungsmesse wurde sie auf den Stand des Dechaneihofs aufmerksam.

Bereits nach einem Tag Probearbeit beschloss Isabell, dass die Arbeit in der generationsübergreifenden Tagespflege „genau das Richtige für sie“ sei. Jetzt, nach knapp einem Jahr und kurz vor dem Ende ihrer Zeit dort, blickt sie im Pressegespräch mehr als positiv zurück.

Die junge Frau aus Ahlen wurde im Seniorenbereich eingesetzt. „Das förderte meine persönliche Entwicklung sehr“, sagt sie im WN-Gespräch. „Mein Ziel war es, dass die Senioren einen schönen Tag verleben.“ Ihre täglichen Aufgaben begannen morgens mit der Zubereitung des Frühstücks für die Tagesgäste. Die Mahlzeiten werden bei „Poggen & Pöggskes“ immer gemeinsam eingenommen. Isabell unterstützte die Tagesgäste auch am Tisch.

Beim täglichen Besuch der Kinder half Isabel bei verschiedenen Aktionen mit, wie zum Beispiel bei den gemeinsamen Singspielen, beim Plätzchen backen, Clownsmasken-Basteln oder Malen. Isabel führte aber auch eigene, selbst vorbereitete Angebote mit den Senioren durch. Neben jahreszeitlichen Bastelaktionen, wie Schneeflocken-Decken-Deko und Holztulpen bleiben ihr auch die „tollen Bingo- und Kegelnachmittage“ bestens in Erinnerung.

Vor ihrem Einsatz in der Tagespflege hatte Isabell Schwake nach eigenen Angaben „Angst vor Neuem“: „Das hat sich hier voll gelegt.“ Durch den Kontakt zu den Besuchern zwischen einem Jahr und 95 Jahren habe sie schnell die Hemmungen verloren. „Durch das Freiwillige Soziale Jahr habe ich gelernt, Persönlichkeiten so anzunehmen, wie sie sind, und mein Selbstbewusstsein wurde hier sehr gestärkt, aber auch meine Qualitäten in der Küche haben sich deutlich verbessert. Ich habe gelernt Verantwortung zu übernehmen. Meine Persönlichkeit ist gereift“, sagt die 18-Jährige nicht ohne Stolz. „Ich habe in der Tagespflege zum ersten Mal ein Mittagessen für gleich 15 Personen zubereitet und natürlich auch anschließend die Küche auch wieder aufgeräumt.“

Vor ihrem Einsatz in der Tagespflege konnte Isabell Schwake gar nicht backen, „höchstens mit einer Backmischung“. „Aber hier haben mir die Senioren gezeigt, wie das ohne Backpulver geht, und zwar mit Hefeteig, alle Tricks. So haben wir zum Beispiel gemeinsam Schnecken gebacken. Nun backe ich auch zu Hause.“ Dafür verriet sie den älteren Menschen die Handgriffe, um leckere Pizzen selbst herzustellen. „Viele Senioren kannten vorher nur die Pizza vom Service.“

Wie geht es jetzt weiter für Isabell? Zum 1. August beginnt sie ihre Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen beim evangelischen Perthes-Werk in Münster. „Ich verlasse „Poggen & Pöggskes“ mit einem sehr guten Gefühl. Ich kann die Arbeit dort als FSJ´lerin nur weiterempfehlen und werde regelmäßig als Besucherin wiederkommen.“

