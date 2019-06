Jetzt ist es amtlich. Als dritter Headliner für das Open Air „Warendorf LIVE“ im Freibad am Emssee, am 14. September zum fünften Mal präsentiert von den Stadtwerken Warendorf und Vedder Event, werden Alice Merton und Band auftreten. Das teilte Markus Vedder am Sonntagmorgen per Eilmeldung mit.

Alice Merton hat mit ihrem ihrem CD-Album „Mint“ Platz 2 der deutschen Top10 erreicht. Ihre Songs sind auf Youtube millionenfach geklickt. Alleine die Hit-Single „No roots“ würde über 189 Millionen Mal aufgerufen.

Starke Frauen gaben bei Warendorf LIVE schon oft den Ton an, 2015 mit Christina Stürmer, 2016 mit Nena und 2017 mit Anastacia. In idiesem Jahr stehen gleich zwei Mal starke Frauen auf der Bühne, Juli mit Frontfrau Eva Briegel und die große junge Dame des Pop, Alice Merton.

Neben Merton und Band, Juli („Perfekte Welle“, „Geile Zeit“) treten auch Sasha und Band („Polaroid“, „If you believe“) und Milow und Band („Ayo Technology”, „You and me in my pocket”) am Samstag, 14. September, ab 16 Uhr im Freibad am Emssee auf.

Tickets gibt es weiterhin im City-Shop der Stadtwerke Warendorf für Gas- und Stromkunden zum Vorzugspreis von 45 Euro und für alle anderen Warendorf-Live-Fans zum Preis von 49 Euro.

Ebenso gibt es die Tickets auf dem Online-Portal www.warendorf.live für 49 Euro direkt zu bestellen.