Abi-Prüfung bei 35 Grad

Wenn es so richtig heiß wird, geistert in den Schulen ein Wort herum: hitzefrei! In NRW fällt die Entscheidung darüber nicht landesweit, sondern von Schule zu Schule individuell. Heißt: Der Schulleiter entscheidet je nach den Gegebenheiten an seiner Schule darüber, ob die Schüler früher ins Freibad gehen dürfen oder nicht.

Meteorologen erwarten diese Woche Rekord-Temperaturen für Juni. Mehr als 35 Grad gelten als sicher. Dürfen Warendorfer Schüler sich auf „hitzefrei“ freuen?

Das Mariengymnasium (MGW) teilt den Eltern in einem Rundbrief von Montag mit: Aufgrund der aktuellen Wetterbedingungen endet der Unterricht am Montag, Dienstag und Mittwoch nach der 6. Stunde. Diese Regelung gilt nur für die Schüler der Sekundarstufe I. Der Unterricht für die Schüler der Sekundarstufe II findet regulär statt.

Wie sieht es mit der Betreuung am Nachmittag aus?

Hitzefrei bedeutet, dass kein Unterricht erteilt wird. Es heißt aber nicht zwingend, dass die Schüler nach Hause geschickt werden. Bis zur Jahrgangsstufe 6 darf dies nur in Absprache mit den Eltern passieren. Wenn ein Kind erst nach dem regulären Unterrichtsende nach Hause kommen kann, bittet das Mariengymnasium um kurze Rückmeldung. Ein Betreuungsangebot werde dann eingerichtet.

Angesichts der zu erwartenden Hitze empfiehlt die Schulleitung den Eltern, den Kindern genügend Getränke mitzugeben. Außerdem stünden kostenlose Wasserspender in der Caféteria bereit. Ob die Hitzefrei-Regelung auch für den Rest der Woche greift, darüber will die Schulleitung erst am Mittwoch entscheiden.

„Hitzefrei“ meldet die Städtische Gesamtschule am Montag – allerdings nur am Standort Süd (ab Klasse 7). Das Mittagessen im Bistro (13 Uhr) sollte jeder Schüler noch einnehmen. Am Standort Kapellenstraße im Norden wurde zum Wochenstart allerdings nicht volle Power unterrichtet, der Unterricht der Hitze angepasst, wenn möglich in schattige Räume verlegt, so Schulleiterin Gertrud Korf. Für Mittwoch und Donnerstag meldet die Schulleitung dann „hitzefrei“ an beiden Standort, sprich Unterrichtsende um 13 Uhr. Dann sei auch die Schülerbeförderung geregelt.

„Wird der Unterricht bei heißem Wetter durch hohe Temperaturen in den Schulräumen beeinträchtigt, entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter, ob Schülern hitzefrei gegeben wird“, heißt es in der entsprechenden Vorschrift. „Als Anhaltspunkt ist von einer Raumtemperatur von mehr als 27 Grad Celsius auszugehen.“ Doch Achtung: Bei weniger als 25 Grad Raumtemperatur darf es kein hitzefrei geben. So ist es in der „Bereinigten Amtlichen Sammlung der Schulvorschriften NRW“ (BASS) festgelegt.

Nach dieser Verordnung entscheidet auch Claudia Tennstedt, Schulleiterin der Bischöflichen Realschule, ob sie ihren Schülern früher frei gibt. „Wir entscheiden jeden Tag neu.“ Durch die Bauphase an der Schule findet der Unterricht hier zurzeit in Container-Klassenzimmern statt. Wenn möglich, so die Schulleiterin, wechseln die Schüler in die kühleren Klassenzimmer im bestehenden Schulgebäude.

Marlis Ermer, Schulleiterin des Gymnasium Laurentianum, fiebert zurzeit noch mit ihren Abiturienten: „Wir stecken noch in Abiturprüfungen und Freitag ist bereits Entlassung. Da gibt es Wichtigeres als hitzefrei.“ Normaler Schulbetrieb auch am Augustin-Wibbelt-Gymnasium: „Wir haben noch Nachprüfungen fürs Abitur.“