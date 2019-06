Mr. Ed's: Musikkneipe wird Restaurant

Für Rentsch , der bis zum Ende des Monats noch Pächter des Clubrestaurants „Schlossblick“ des Golfclubs Schloss Vornholz (Ennigerloh-Ostenfelde) ist, wäre das ein Comeback.

Nachfolger fürs Eds

Es tut sich also etwas in der früheren Musikkneipe Mr. Ed's in der Emsstraße. Der Mietvertrag ist unterschrieben, so Immobilieneigentümer Anton Buddenkotte auf WN-Anfrage. In Kürze werde im Innern renoviert.

Nach WN-Informationen hat Niklas Rentsch erst im Januar 2018 das Clubrestaurant „Schlossblick“ im Golfclub Vornholz übernommen, jetzt also will er dem Mr. Ed‘s neues Leben einhauchen. Für eine Stellungnahme war er gestern nicht erreichbar.

Ralf „Ralle“ Friedrich und sein Mr. Ed‘s 1/21 Ralf „Ralle“ Friedrich – eine Warendorfer Kultfigur. Foto: privat

Vermieter Alfons Buddenkotte hat dem besiegelten Aus des Ed‘s aus Protest die Fassade „vernageln“ lassen. Noch steht immer nicht fest, was mit der Immobilie nach dem 1. Januar 2019 passiert. Foto: Jonas Wiening

R.I.P Mr. Eds. Dieser Grabstein und die vielen Fotos in der Kultkneipe zeigen die Trauer der Menschen. Foto: Jonas Wiening

Vor 2014 war das Mr. Ed‘s noch auf der anderen Straßenseite, dort wo jetzt die „Alte Frieda“ beheimatet ist, angesiedelt. Foto: Vornhusen

Karneval war auch im Ed‘s immer ein großes Ding. Foto: privat

Das Mr. Ed‘s galt als „die letzte Tankstelle vor dem Heimweg“. Foto: Edler

Vor wenigen Wochen ist versucht worden ins Mr. Ed‘s einzubrechen. Foto: Verschiedene

„Die Chefs der Warendorfer Glasfirma sind auch Kunden des Ed‘s. Die haben mir direkt eine neue Scheibe eingebaut. Das war super“, freut sich Ralle. Foto: Verschiedene

Seit 1992 ist Ralle Gastronom mit Leib und Seele. Foto: privat

Bürgermeister Axel Linke nahm hier eine Liste mit über 1000 Unterschriften für die Kultkneipe von Mit-Initiator Christian Havelt entgegen. Gebracht hat es nichts. Ralle ist nicht gut zu sprechen auf Bürgermeister Axel Linke, Baudirektor Peter Pesch und die Stadtverwaltung. Foto: Michèle Waßmann

Das Ed‘s wird (fast) allen Warendorfern fehlen. Foto: Jonas Wiening

Bis zum 31. Dezember zapfen Ralle und sein Team noch. Danach ist Schluss. Foto: Jonas Wiening

Ralf Friedrich hat schon seit einiger Zeit einen neuen Job als Disponent bei einem Personaldienstleister in Beckum. Foto: Jonas Wiening

Viel Live-Musik – ein Markenzeichen der Kultkneipe. Foto: Marion Bulla

In Warendorf kennt eigentlich jeder Ralle. Foto: privat

Die Küche im Ed‘s ist der Raucher- und Partyraum. Foto: privat

Ralle will trotz seiner neuen Arbeit in Beckum, Warendorf treu bleiben und weiter in der Emsstadt wohnen. Foto: privat

Dieses Schild verbinden viele sofort mit dem Ed‘s. Foto: Jonas Wiening

Ralle und „seine“ Frauen: Die Ed‘s-Mitarbeiterin lieben ihren Chef! Foto: privat

Bald wird wohl der Schriftzug verschwinden.... Foto: Jörg Pastoor

...und die Lichter der Kultkneipe gehen endgültig aus. Foto: Jörg Pastoor

Rentsch in Warendorf bekannt

Viele Warendorfer haben Niklas Rentsch als ausgezeichneten Koch noch gut in Erinnerung: Im Jahre 2003 hatte er den Weinkeller „Zum Schwanen“ aufgemacht. 2009 zog er vom Keller ins Erdgeschoss und eröffnete in der ehemaligen „Flugbörse“ eine Feinkosthandlung mit Restaurant – ein Lokal im Stile eines italienischen Café-Hauses.

Das Konzept: tagsüber Frühstück, hausgebackener Kuchen und eine Auswahl an Kaffee-Spezialitäten. Nach 18 Uhr verwandelte sich das Café in ein klassisches Restaurant, in dem neben Speisen auch edle Weine kredenzt wurden. Zum Schluss setzte der Gastronom nur noch auf Restaurantbetrieb.