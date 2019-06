Unterstützt wird sie von Anna Gericke und Stephan Ohlmeier, die als Stellvertreter fungieren. Ferner wurden Geschäftsführer Felix Gericke, Christin Schulze Westhoff als stellvertretende Geschäftsführerin sowie die Beisitzer Johannes Austermann, Frederik Büscher, Manuel Ostermann, Lukas Disselmann, Adrian Grimpe , Niklas Nährig, Tobias Vinke und Lena Jungemann gewählt.

„Die JU ist 50 Prozent Inhalte und 50 Prozent Spaß“, betonte Adrian Grimpe im Jahresbericht. Beispielhaft ständen die monatlichen Stammtische, bei denen man nicht nur über bundes-, landes- und kommunalpolitische Themen diskutiere, sondern auch das Miteinander pflege. Weiterhin habe man mit Kirstin Korte, Vorsitzende des Landtagsausschusses für Schule und Bildung, über die Zukunft des Bildungssystems diskutiert, zwei Kneipentouren durchgeführt und die CDU im Europawahlkampf wesentlich unterstützt.

Insgesamt zog Grimpe eine positive Bilanz: „Wir waren immer eine coole Truppe und werden immer mehr.“ Wie die neue Vorsitzende Marija Ruzhitskaya ankündigte, will die JU in den nächsten Jahren nicht nur weitere Mitglieder gewinnen, sondern sich in das politische Geschehen vor Ort aktiv einmischen.

CDU-Ratsherr Willi Schöning ermutigte die JU sich weiterhin zu engagieren. Dass Frederik Büscher, Johannes Austermann und Stephan Ohlmeier bereits heute Ratsmitglieder seien, zeige, dass junge Menschen in der CDU gehört würden und sich einbringen könnten. In seinem Bericht aus der Rats- und Fraktionsarbeit ging Schöning vor allem auf die Themen Umwelt- und Klimaschutz ein: „Wir haben in den letzten Jahren schon eine ganze Menge auf den Weg gebracht. Vielleicht haben wir es versäumt, dies genügend publik zu machen.“ Exemplarisch nannte er die Erfolge im European-Energy-Award, die Errichtung von Wärmenetzen in städtischen Neubaugebieten oder den Ökostromvertrieb durch die Stadtwerke.

Eine klare Absage erteilte Schöning Panikmache und Symbolpolitik: „Wir stehen für sachlich fundiertes und zielführendes Handeln.“ Beispielhaft stehe der Antrag von CDU und FDP zur Umsetzung und Fortentwicklung des kommunalen Klimaschutzkonzeptes. Weiterhin berichtete Schöning kurz über verschiedene Stadtentwicklungsprojekte.