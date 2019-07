Warendorf -

Was soll passieren mit dem ehemaligen Brinkhaus-Gelände auf der innenstadtnahen Emsinsel? Am Samstag ging die Bürgerbeteiligung im Rahmen einer Szenarienwerkstatt im Sophiensaal in die nächste Runde. Eines wurde besonders deutlich: Es gibt gänzlich verschiedene Vorstellungen davon, wie das Areal künftig aussehen soll – und von denen sind ganz sicher nicht alle unter einen Hut zu bringen.