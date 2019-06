Mit dem 513. Schuss ließ der Ehrengardist am Sonntag um 15.29 Uhr den bereits schwer gezeichneten Adler fliegen und setzte sich gegen sieben Konkurrenten durch, die es ebenfalls auf die Königswürde abgesehen hatten. Lensing ist 24 Jahre alt, von Beruf Zimmermann und Vorsitzender der Landjugend Neuwarendorf. „Für mich geht heute ein Kindheitstraum in Erfüllung“, verriet die überglückliche Majestät, die bereits am Abend gekrönt wurde. (Ausführlicher Bericht folgt)