Unbelehrbar war offenbar ein 46-jähriger, was Alkohol und Straßenverkehr angeht. Sonntag gegen 7.25 Uhr beschädigte er nämlich mit seinem Auto einen geparkten Pkw am Wilhelmsplatz. Für die hinzugezogenen Polizeibeamten war er kein Unbekannter: Er war bereits kurz vor 7 Uhr aufgefallen, als er zwischen Beelen und Warendorf torkelnd die B 64 entlang lief und von Fahrzeugen erfasst zu werden drohte. Die Einsatzkräfte nahmen sich des Mannes an und ein Familienangehöriger holte ihn ab. Später meinte der 46-Jährige Brötchen holen zu müssen, wo es dann zum Unfall kam. Da der Atemalkoholtest einen Wert von 1,52 Promille aufwies, ließen die Polizisten dem Autofahrer eine Blutprobe abnehmen. Den Führerschein stellten sie sicher – und ließen ihn ein weiteres Mal abholen.