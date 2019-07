Die Polizei sucht einen Mann wegen sexueller Belästigung. Am Sonntag gegen 2.30 Uhr belästigte der Unbekannte eine junge Frau auf der Reichenbacher Straße. Die 20-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad von der Splieterstraße in Richtung Friedhof. Der Unbekannte näherte sich ihr auf einem dunklen, unbeleuchteten Fahrrad von hinten, fuhr an der jungen Frau vorbei und berührte sie unsittlich.

Als die Warendorferin den Mann ansprach, stellte sie fest, dass er an seinem Geschlecht manipulierte. Die 20-Jährige bat einen in der Nähe befindlichen Fahrradfahrer um Hilfe. Daraufhin fuhr der Tatverdächtige weiter.

Der Gesuchte ist zwischen 19 und 25 Jahre alt, zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter groß, schlank, hat dunkle kurze Haare, ein längliches Gesicht und eine spitze Nase. Der Tatverdächtige trug eine dunkle lange Hose und ein langes Oberteil. Wer kann Angaben zu dem Gesuchten machen? Zeugen, sowie der Fahrradfahrer, den die Warendorferin um Hilfe bat, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden – unter ✆ 94 10 00.