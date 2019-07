Vandalismus nimmt zu

Warendorf -

30 zerstörte Grableuchten auf dem Friedhof an der Breiten Straße, ein aus der Verankerung gerissenes Bronzekreuz, in der Ems versenkte Blumenkästen, eine völlig zerstörte Rettungsstation am Modellbootssteg im Emsseepark und eine Radstation am Römerweg, deren Verbrettung neu gemacht werden muss weil von Vandalen mutwillig zerstört. „Der Vandalismus in Warendorf nimmt zu“, schlug Bürgermeister Axel Linke am Montagabend im Hauptausschuss Alarm.