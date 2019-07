Die BOM ist eröffnet. Bereits am Dienstagabend hatten Schüler und Eltern Gelegenheit, auf eigene Faust die Berufsorientierungsmesse im Schulviertel zu besuchen. Was auffällt: Der Fachkräftemangel macht sich bemerkbar. Es sind so viele Unternehmern mit ihren Ausbildungsverantwortlichen dabei wie noch nie. Ein neuer Ausstellerrekord – erstmalig präsentieren sich über 120 Betriebe und Einrichtungen auf der 26. Berufsorientierungsmesse in Warendorf, die damit die wichtigste Kontaktbörse für den Ausbildungsmarkt im Kreis Warendorf ist. Ob Studium, Ausbildung, duales Studium oder etwas ganz anderes: Die BOM bietet Antworten und Entscheidungshilfen. Von der Bundeswehr über die Verwaltung und Altenpflege bis hin zu handwerklichen Berufen wie Tischler oder Lackierer. Auszubildende berichten vor Ort, wie ihr Alltag im Betrieb aussieht und worin die Anforderungen bestehen. Haupttag ist der heutige Mittwoch. Über 2500 Schüler aus dem gesamten Kreis Warendorf werden erwartet. In einer Werkstattveranstaltungen des Paul-Spiegel-Berufskollegs können handwerklich interessierte Schüler einen Einblick in die Praxis bekommen. Dazu bieten die Werkstätten und das Lehrpersonal neben einem Rundgang auch offenen Unterricht an. Hier haben die Messebesucher von 8 bis 13 Uhr die Möglichkeit, in diese Bereiche hereinzuschnuppern. Der Eintritt ist frei.