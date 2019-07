Sommerlounge: Warendorf am Strand

Das Meer gibt es zwar nicht, dafür darf aber zu karibischen Klängen barfuß im Sand getanzt werden. Entspannte Sonnenstunden im Liegestuhl, Live-Musik genießen und einen erfrischenden Cocktail trinken. Wer dann noch an einem der drei Tage in einem angesagten Beach-Look erscheint, wird jeweils um 18 Uhr zum Mr. oder zur Mrs. Sommerlounge gekrönt. Los geht es am Freitag ab 14 Uhr.