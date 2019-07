Sommer, Sonne, Strand und Meer – wer sehnt sich nicht danach. Warendorf hat eine Menge zu bieten, aber die Meeresküste gehört nicht dazu. Die gute Nachricht: Sandstrand geht auch ohne Meer, die Sommersonne scheint auch in der Kreisstadt und auf Liegestühle und Palmen muss man ebenfalls nicht verzichten. Anita Rendón (Holland & More), Halil Basaran (Extrablatt), Toni Pisanelli (In Mezzo), Peter Grewer (minibar) und die Stadt Warendorf holen das maritime Sommerfeeling direkt in die City und überzeugen mit stimmigem Flair, leckeren Snacks und Cocktails.

Freitag ist in Warendorf schon mal der Sommer eingeläutet worden. Der Marktplatz ist drei Tage lang ein großer Sandkasten: Strand-Atmosphäre, Beach-Bar, Rodeo Surfriding, Kokosnuss-Werfen. Moonlight-Shopping – nach erfolgreicher Schnäppchenjagd einen coolen Drink nehmen, sich bei Live-Musik auf einem der Liegestühle bequem machen und dabei die Zehen im weißen Sand des eigens eingerichteten Strand-Bereichs vergraben. Barfuß zu karibischen Klängen in die lauwarme Sommernacht tanzen. So schmeckt der Sommer in Warendorf. Im nächsten Jahr bitte Sommerlounge die ganzen Sommerferien. . .