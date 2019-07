Lärmschutz? „Wir haben Schutzwände und -wälle zwischen drei und 6,50 Metern Höhe“, antwortet Bernd Epmann . Der Ingenieur, Projektleiter bei Straßen.NRW für Planung und Bau der B 64n, war am Freitagabend nicht nur bei der Pressekonferenz vor der eigentlichen „Infomesse“ in der Deula gefragter Ansprechpartner. Zusammen mit seinem Chef, Niederlassungsleiter Helmut Ransmann, Regionalleiter Dirk Griepenburg und Philip Morath vom Moderationsbüro „Dialog Basis“ stand Epmann aber außerhalb der Bürger-Informationsveranstaltung Rede und Antwort.

Viele Fragen beantworten dürfte die Video-Animation, die als Überflug dem im Film schon fertigen Millionenprojekt folgt – auf der Straße fahrende Pkw und Lkw inklusive. Und das ab Haus Allendorf aus der einen bzw. ab der Einmündung der neuen auf die alte B 64 östlich von Miele anderen Richtung lassen sich so Eindrücke von der Straße selbst, den insgesamt 19 Brücken (von Allendorf samt Überquerung von Bahnstrecke und B 64 über die „Biobrücke“ in Brutgebieten von Fledermäusen bis zur Fußgänger- und Radwegbrücke am Kreishauss) und den gekappten und zu den Brücken über teils neue Wirtschaftswege geführten Straßen wie etwa Breite Straße.

Erste Zahlen gab Bernd Epmann auf Anfrage sachlich bekannt; so pendelt der Abstand von Siedlungen und Lärmschutzall zwischen 70 Metern und direkter Führung an Grundstücksgrenzen, wie etwa im Südviertel. Dirk Griepenburg bezifferte den Gesamt-Flächenbedarf mit allen Eingriffen in die heutige Natur mit gut 100 Hektar für Warendorf – genauer 57,7 Hektar für die Straße nebst allen Anlagen wie etwa Kreisverkehren (zwei an der Freckenhorster Straße und einer an der Querung B 475) und 52,65 Hektar an sogenannten Kompensationsflächen.

Laut Behördensprecherin Sandra Beermann werden alle aktuellen Visualisierungen plus Überflugfilm am Wochenbeginn auf der Internetseite zu sehen sein. Die WN berichten über die Veranstaltung in ihrer Montagsausgabe.