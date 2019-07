Zehn Jahre lang haben 192 Schüler der Gesamtschule Warendorf gelernt, für Klausuren gepaukt und miteinander viel erlebt. Mit der Übergabe der Abschlusszeugnisse endete für sie am Freitag ein Lebensabschnitt. Während einige von ihnen an der Gesamtschule das Abitur anstreben werden, wechseln andere die Schule oder beginnen eine Ausbildung. Insgesamt haben 78 Schüler den mittleren Schulabschluss mit Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe, 63 Schüler den Realschul- und 41 den Hauptschulabschluss erworben.

Mit Blick auf das Abschlussmotto „Heute Hugo – morgen Boss“ betonte Schulleiterin Gertrud Korf , dass der Abschluss den Grundstein für die künftige Karriere der Schüler als Boss lege, auf jeden Fall aber Türe öffne. Boss zu sein bedeute aber auch, Entscheidung zu treffen und Verantwortung zu übernehmen, gab die Schulleiterin ihren Schützlingen mit auf dem Weg und zitierte aus einem Gedicht von Paul Roth : „Wer selber leben will, der muss entscheiden, mit Ja oder Nein im Großen und im Kleinen.“

Detlef Sult, Abteilungsleiter der Jahrgangsstufen 8 bis 10, ging in seiner Rede auf die Suche nach der Intention des Abschlussmottos. Hugo sei nicht nur ein sommerliches Trendgetränk, sondern auch ein Name der im altgermanischen so viel bedeute wie der Denkende, der Kluge.

Mit der Beschäftigung auch außerschulischen Themen wie dem Umweltschutz habe der „erstklassige Jahrgang“ bewiesen, dass er bereit sei zu denken. Zugleich habe ihnen die Schule das notwendige Rüstzeug vermittelt, um selbstbestimmt durch das Leben zu gehen.

In Anlehnung an eine Werbelinie eines Modekonzerns wünschte sich der Schulpflegschaftsvorsitzende Sigurd Peitz von den Absolventen: „Don’t imitate, inovate.“ Peitz dankte aber auch dem Team der Gesamtschule für ihr großes Engagement um ein funktionierendes Schulleben: „Schule ist lebendig und gelingt nur, wenn alle wollen und mitwirken – das ist hier der Fall.“

Worten, denen sich Schulamtsleiter Udo Gohl anschließen konnte. Zugleich zeigte sich Gohl überzeugt, dass die Schüler ihren Weg – ganz gleich ob als Hugo oder Boss – gehen werden: „Wichtig ist, dass das gemeinsame Werk funktioniert.“

Mit viel Humor blickten die Schülervertreterinnen Vivienne Quandt und Ilyda Kocak auf die Schulzeit zurück. Sie entschuldigen sich für Sportfeste, die mit Wasserschlachten im Desaster endeten, oder Vertretungslehrern, denen sie manches Mal den Nerv geraubt hätten. „Wir müssen heute ein Kapitel schließen, das uns ewig begleiten wird“, sagte das Duo. Nun gelte es, die sich bietenden Chancen zu nutzen und seine Wünsche und Träume zu verwirklichen. Ihren Mitschülern riefen sie zu: „Heute ist nicht aller Tage, wir sehen uns wieder, keine Frage.“

Musikalisch bereichert wurde die Abschlussfeier von der Schulband unter der Leitung von Manfred Meibeck sowie Schülerin Björk Reinshagen, die „Je vole“ (Ich fliege) sang. Weiterhin tanzten Vivienne Quandt, Sarah Kühn, Marie Bußmann, Björk Reinshagen und Marlen Weber.

Standing Ovations gab es für den Lehrerchor, der die Jahrgangsstufe 10 mit einer umgedichteten Version von „Bella ciao“ verabschiedete und die Liedzeile „Ein hoch auf Euch, auf diese Schule, auf den Moment, der immer bleibt“ einstreute. Am Abend wurde ein rauschender Abschlussball gefeiert.