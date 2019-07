„Ein richtig cooles Konzept“

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ-Open-Air im Freibad– noch bei Sonnenschein.

Gut 65 Tickets gingen bereits im Vorverkauf über die Theke, 200 Besucher hatten sich für die Abendkasse angekündigt, so dass über den Abend verteilt insgesamt 300 Gäste gezählt wurden. Für das leibliche Wohl sorgte die „Frittenschmiede“ aus Warendorf. Zoran Marjanovic zapfte mit seiner Crew Bier und mixte Cocktails.

Die Gäste ließen sich die Stimmung durch das schlechte Wetter nicht verderben. Auch mit Regenschirm konnte Wikinger-Schach gespielt werden, und der Kickertisch stand geschützt unter dem Abdach. Die Fotobox bekam einen eigenen Pavillon und wurde rege genutzt, und Tanzen, das kann man auch nass. Die Chance, bis 20 Uhr zu schwimmen, nutzte allerdings niemand. Die DJs MBP, faarstuff, Marc Hälker, Bastim und Jonahson heizten den Leuten ordentlich ein und ließen Stimmung aufkommen. MBP, bestehend aus dem Freckenhorster Claudio Hoffmann und dem Beelener Marius Havelkamp, sind mittlerweile international anerkannt, vergessen ihre Wurzeln aber nicht. Das wurde belohnt. Gleich 20 alte Schulkameraden machten sich als Groupies auf den Weg. „Wir trotzen dem Wetter“, erklärten Florian Stählker, Daniel Teichert, Ina Scharnewski und Steffi Sawazki. Nach einigen Gruppenfotos wurde die Tanzfläche gestürmt und abgerockt.

Heimatbeats Warendorf 1/35 Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

Gegen Petrus stehen die Chancen gleich Null. Selbst gute Vorbereitungen mobilisieren selten die Massen, das Haus im strömenden Regen zu verlassen. Diese Erfahrung mussten die Stadtwerke mit ihrer Veranstaltungsreihe „Heimatbeats“ am Samstag machen. Um 16 Uhr startete das erste DJ Open Air im Freibad– noch bei Sonnenschein. Abends dann der Regen. Sonne dann wieder am Sonntag beim Bürgerbrunch. Foto: Rebecca Lek

„Es ist ein richtiges cooles Konzept, es ist so schade mit dem Wetter“, fanden Lena und Andreas Pirschke. Enttäuscht äußerten sich auch Christina Heidunk und Christopher Meyer im WN-Gespräch. „Die Musik ist zwar cool, aber die Cocktailpreise sind überzogen. Angekündigt war ein tolles Barbeque. Hier steht aber nur eine kleine Imbissbude“. Andere Gäste erschienen als „Zweittäter“, denn sie kannten das Event bereits aus dem Vorjahr. An einem Tisch versammelten sich vier Gäste, die mit Ende 30 eher der älteren Generation des Abends angehörten. Das störte sie allerdings nicht. „Im Radio wird auch alle mögliche Musik gespielt, ohne dass es eine Altersbegrenzung gibt“, erklärte Lena Irmler und betonte, dass sie auch gekommen wären, wenn sie die Karten nicht schon im Vorverkauf erstanden hätten. Nach dem Motto „Dabei sein ist alles“, freuten sie sich, dass in Warendorf etwas geboten wird und gegen das „Rentnerstadt-Image“ etwas unternommen wird. „Wenn was los ist, soll man auch hingehen“, meinten auch Marita und Philippe Ferrara und zeigten sich ernüchtert von der geringen Teilnehmerzahl. Die Stadtwerke lassen sich jedoch nicht entmutigen. „Das Publikum steht auf das Event und wir werden das Open Air im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder machen“, bestätigte Alice Kaufmann vom Marketing der Stadtwerke auf WN-Nachfrage.