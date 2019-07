Raimund Drop entscheidet den Dreikampf

Die Schützengilde Ems Einen hat eine neue Majestät. Mit dem 478. Schuss fiel am Sonntag um 15.50 Uhr der entscheidende Treffer. Mit dem Königsschuss durch Raimund Drop ging ein spannender Dreikampf an der Vogelstange zu Ende. Bis zuletzt waren auch Oliver Struck und Norbert Weißen im Rennen.

Wenige Augenblicke vor dem finalen Schuss hatte Drop bereits für Jubel gesorgt. Eigentlich, so schien es, verblieb kaum noch etwas Abzuschießendes in luftigen Höhen. Doch die Ansage des Schießwarts war eindeutig: Weiterschießen! Umso größer dürfte die Erleichterung Drops gewesen sein, gleich im nächsten Durchgang alles klar gemacht zu haben.

Norbert Weißen geht als Insignienschütze in die Chronik ein. Er schoss mit dem 135. Schuss den Apfel. Auch Uli Rotthaus (Krone/ 7.Schuss) und Jan Merten (Zepter/78. Schuss) stellten ihre Treffsicherheit unter Beweis.

Nachdem der Schützenfestsamstag vor allem im Zeichen von Hampelmannschießen und Kinderbelustigung gestanden hatte, war der Schützenfestsonntag geprägt von Ehrungen und Auszeichnungen. Neben der großen Königsproklamation am Sonntagabend (Bericht folgt) standen vorher verdiente Mitglieder im Mittelpunkt.

Schützen, Damen- und Ehrengardisten sowie Musiker des Spielmannszugs Müssingen, des Fanfarenzugs Milte und des Orchestervereins Freckenhorst hatten sich vor der Bartholomäus-Kirche eingefunden, um „den Tag der Tage“ würdig und stimmungsvoll einzuläuten. Im Vorfeld, so berichtete Präsident Andre Baggemann , sei er gebeten worden, die Gruß- und Dankesworte kürzer ausfallen zu lassen. Dies wies Baggemann jedoch entschieden zurück. Feste könnten nur gefeiert werden, da viele Einwohner sich mit Herz und Seele einbrächten. Diesen Personen einmal im Jahr zu danken, sei nicht zu viel verlangt, so Baggemann unter dem Applaus der Schützen.

Oberst Martin Fabisch bezeichnete das Schützenfest als gelungene Verbindung von Tradition und Zukunft. Er wisse um den technischen Fortschritt, doch sei ihm der traditionelle Austausch von Mensch zu Mensch auf dem Festplatz lieber als Tausend „likes“. „Heimat ist da, wo gelacht wird, wo ich gerne mit Freunden zusammen bin. Diese Heimat bietet unser Schützenfest.“

Ähnlich äußerte sich auch Warendorfs stellvertretende Bürgermeisterin Doris Kaiser. „Tradition muss nicht immer altbacken sein. Tradition kann auch der Grundstein sein. Heimat ist genau das, was Sie hier gerade vor Ort erleben“, so Kaiser mit Blick auf die insgesamt zwölf in Warendorf gefeierten Schützenfeste.