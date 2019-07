Krüllmann-Große Frie ist neuer König

Es war ein spannender Zweikampf an der Vohrener Vogelstange, den Timo Krüllmann-Große Frie für sich entschied. Nach 350 Schuss stand am Sonntag um 15.53 fest, dass er der neue König des Vohrener Schützenvereins ist. Zu den ersten Gratulanten gehörte Mitaspirant Ulrich Dopheide , mit dem er darum rang, das letzte noch hängende Stück des Vogels von der Stange zu schießen. Zur Seite stehen wird der neuen Majestät Königin Anna Krüllmann.

Insgesamt verlief das Fest in der Vohrener Bauerschaft gewohnt friedlich und bei bester Stimmung. Was sollte auch schief gehen, wenn der Papst über das Schützengelände wacht? Aus einem neuen Bildstock inmitten des Geländes winkte am Sonntag eine kleine Abbildung des Pontifex den Schützen zu. Am Vortag hatte dort noch Queen Elizabeth II. gestanden. Gebaut wurde der Bildstock durch Familie Rutte aus altem Vohrener Holz und bietet künftig neben geistigem Beistand auch ganz praktische Hilfen mit einer eingebauten Notapotheke auf der Rückseite. Für das Engagement beim Bau des Bildstocks dankte der Vorsitzende, Andreas Große Hartmann , beim Antreten den Erbauern des Kunstwerks.

Erstmalig angetreten war die Kindergarde. Bereits am Samstag waren 16 Kinder mit gesponserten grünen Kappen als eigene Garde zwischen den Schützen angetreten. Am Sonntag waren es noch einmal mehr. Ein großer Erfolg für die Initiatoren der Kindergarde, Nicole Volbracht und Franz-Josef Laumann.

Auf eine deutlich längere Schützenkarriere kann Josef Jüttner zurückblicken. Er wurde für 50-jährige Mitgliedschaft durch die scheidende Königin Katharina Voss geehrt. Seit einem Vierteljahrhundert sind Rudolf Kuckelmann, Stefanie Borgmann, Monika Holtkämper, Beatrix Sumkötter, Ingrid Bartmann, Hendrik Herte, Marion Kuckelmann, Silvia Jüttner, Anja Hartmann, Sabine Laumann, Marcus Laumann und Anja Schäfers Mitglied im Vohrener Schützenverein.

In einer letzten Ansprache dankte der scheidende König Daniel Schwakenberg für ein tolles Thronjahr und lobte die Arbeit des Vorstands.

Das tat auch Bürgermeister Axel Linke, vor allem mit Blick auf die Nachwuchsarbeit: „Der Verein ist gut aufgestellt und zeigt anderen, wie es geht!“

Schon am Samstag schossen sich Greta Bückmann zur Hampelmannkönigin der Damengarde und Daniel Arens zum Hampelmannkönig der Ehrengarde. Kinderkönig wurde Yannik Voss mit Kinderkönigin Meike Benneker. Zum Kinderthron gehören Pauline Mennemann und Bastian Herte, Johanna Wessel und Max Kuckelmann, Hanna Beermann und Finn Micke, Theresa Evermann und Klemens Evermann sowie Fenja Benneker und Simon Beermann.