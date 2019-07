Fast immer am Limit

Jeden dritten Tag wird eine Frau in Deutschland ermordet, jeden Tag ein versuchter Mord an einer Frau begangen. Die Zahlen erschrecken. Eigentlich sollten Frauen in Frauenhäusern Schutz und Unterstützung finden, wenn sie und ihre Kinder von häuslicher Gewalt bedroht sind. Doch das Warendorfer Frauenhaus war im vergangenen Jahr fast immer vollends belegt. Weggeschickt wurde aber keine Frau, wenn sie woanders keine Zuflucht fand.

So lag die Auslastung im vergangenen Jahr bei 90 Prozent. Der Grund: „Viele Frauen müssen länger bleiben als noch im Jahr zuvor“, so die Frauenhaus-Mitarbeiterinnen Annelie Krieter und Jasmin Hofmann , die Montag den Jahresbericht 2018 vorlegten. Die durchschnittliche Verweildauer beträgt drei bis vier Monate, teilweise sogar bis zu einem Jahr. „Zum ersten Mal in den bald 40 Jahren verzeichnen wir 6530 Übernachtungen.“

Was auffällt: Die Zahl der Neuaufnahmen war fast auf die Hälfte des üblichen Jahresschnitts gesunken. Die 35 Frauen und Kinder blieben sehr viel länger im Frauenhaus. Ein Trend, der landesweit zu beobachten ist.

Die Gründe nennen die Mitarbeiterinnen: Der Wohnungsmarkt ist nach wie vor extrem knapp. Frauen müssten lange auf eine Wohnungsbesichtigung warten, und der folgten oft viele weitere, denn die Zahl der Bewerberinnen sei hoch. Migrantinnen und geflüchtete Frauen müssten zudem viele Verwaltungshürden überwinden, bis der Aufenthalt an einem bestimmten Ort erlaubt, der Leistungsanspruch gesichert und eine Wohnung gesucht werden könne. „Vor allem aber muss jede Frau die Zeit haben, ihr Selbstwertgefühl und eine Stabilität soweit wieder aufzubauen, dass ihr der Übergang in eine eigene Wohnung gelingen kann.“

Wenn Annelie Krieter und Jasmin Hofmann den Jahresbericht vorlegen, dann gehen sie auch automatisch auf die finanzielle Situation des Frauenhauses ein – und die bleibt nach wie vor problematisch.

Vieles in der Statistik 2018 erinnert an Berichte in den Jahren davor. Was immer noch fehle, sei eine Finanzierung der Frauenhäuser, die es ermögliche, dass jede Frau unabhängig von Aufenthalt-Status und Einkommen Aufnahme und Schutz im Frauenhaus und vor allem eine ausreichende und angemessene fachlich qualifizierte Hilfe findet. „Frauen ohne deutschen Pass müssen fürchten, dass sie kein Geld erhalten, dass man ihnen mit Abschiebung zurück in eine gewaltgeprägte Umgebung droht, dass man Vorschriften und Bestimmungen höher stellt als den Schutz von Leib und Leben von Frauen und Kindern“, berichtet Annelie Krieter. Und sie müssten auch fürchten, wenn sie sich im Frauenhaus gut eingelebt, die Kinder Freunde gefunden haben, dass sie nicht in Warendorf bleiben dürfen, sondern in eine unbekannte Stadt „umverteilt“ werden – so der offizielle Sprachgebrauch der Ämter –, weil eine Wohnsitzauflage in ihrem Pass das verbiete.

Die Frauenhausmitarbeiterinnen fordern: „Wir brauchen eine Pauschal- statt Einzelfallfinanzierung“. So lange das nicht der Fall ist, sei das Frauenhaus nach wie vor auf Spenden und ehrenamtliche Mitarbeit angewiesen. Die Arbeit der insgesamt acht Teilzeitkräfte erfordere überdurchschnittlich viel Freizeiteinsatz. Allein das Einholen von Kostenzusagen der betreffenden Ämter dauere oft Monate. Für die Betroffenen entstehe eine Versorgungslücke, die nur dadurch gestopft werden könne, dass sie im Frauenhaus bleiben.

Träger des Frauenhauses ist der Verein „Frauen helfen Frauen“. Seit der Gründung im Jahre 1980 fanden 5000 Frauen und Kinder Zuflucht aus einer Gewaltsituation im Frauenhaus. Über den Förderverein „Rettungsring“ laufen die Spenden: IBAN DE 46 412 625 01 34 17 010 400