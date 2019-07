Die Kienast Unternehmensgruppe hat im Rahmen eines Insolvenzplans die Schuhpark Fascies GmbH erworben.

Nach einem strukturierten Investorenprozess und fünf Monaten Restrukturierungsphase übernahm die Kienast Unternehmensgruppe im Rahmen eines Insolvenzplans sämtliche Geschäftsanteile an der Schuhpark Fascies GmbH. In dem Eigenverwaltungsverfahren konnten 70 der insgesamt 88 Filialen sowie 700 von 900 Arbeitsplätzen nachhaltig gesichert und von der Kienast Unternehmensgruppe übernommen werden. Wie berichtet, bleiben die beiden Schuhpark-Verkaufsstandorte in Warendorf erhalten, mit Stichtag 30. Juni 2020 werden allerdings die Verwaltung und die Logistik der Schuhpark-Fascies GmbH am Gerbauletweg geschlossen.

Die Kienast Unternehmensgruppe zählt nach eigenen Angaben zu den führenden Schuhhandelsunternehmen in Deutschland. Das 1953 gegründete Familienunternehmen ist mit rund 500 Verkaufsstandorten am Markt vertreten. Die Schuhpark Fascies GmbH, ebenfalls einer der führenden Schuhhändler in Deutschland, hatte wie berichtet Anfang 2019 einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt.

Ein Team der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft um Dr. Thomas Halberkamp (Corporate / M&A) und Vincent Tiepold (Distressed M&A/ Restrukturierung) hatte die Kienast Unternehmensgruppe während der Transaktion in dem Eigenverwaltungsverfahren beraten und mit der Geschäftsführung der Schuhpark Fascies GmbH einen Insolvenzplan erstellt, dem die Gläubiger zu 100 Prozent zustimmten.