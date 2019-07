Bürgerbrunch meets Heimatbeats

Der Bürgerbrunch erhielt in diesem Jahr eine neue Kulisse. Der neugegründete Marketingverein Wirtschaft für Warendorf, kurz Wiwa, und Stadtwerke waren in diesem Jahr Partner. Eingebettet in die Heimatbeats der Stadtwerke fand der Bürgerbruch im Freibad statt. Ein „Jazz Sunday“. Über 300 Warendorfer waren der Einladung zum Frühstücken unter freiem Himmel gefolgt. Das Konzept ging auf.

Sitzgelegenheiten und Brötchen, die von ortsansässigen Bäckereien gespendet wurden, standen bereit. Ob ein schickes Sektfrühstück, Antipasti, Obstteller oder frisches Rührei – der Kreativität der Gäste waren keine Grenzen gesetzt. Den Belag für die Brötchen mussten sie selber mitbringen. Die Tische für den Bürgerbrunch mussten vorab gemietet werden (zehn Euro pro Platz). Der Erlös kommt der Bürgerstiftung zugute.

Neben dem Brunch gab es ein kleines Rahmenprogramm. Die Flöckchen der WaKaGe zeigten ihren Tanz „Sei wertvoll“ und das große WaKaGe-Ballett präsentierte ein „Best of“ der diesjährigen Prinzenproklamation. Mit von der Partie war auch der neugegründete „Round Table Warendorf“, der beim Aufbau im Emsseepark geholfen hatte. Mittags begann das Jazz-Programm. Klaus Hoffmann spielte am Piano, während Marie Meibeck den Gesang übernahm. Nach einer kurzen Pause betrat dann die Big Band der Westfälischen Wilhelmsuniversität Münster die Bühne. Wer bei der Musik denkt, dass das nur etwas für alte Leute sei, hatte weit gefehlt. Von jungen Paaren, über Familien mit Kindern bis hin zur älteren Generation war alles im Publikum zu finden.

Wiwa nutzte als Mitveranstalter die Chance, sich selber und seine Ziele vorzustellen. Anders als beispielsweise die Kaufmannschaft, die ausschließlich die Kaufleute vertritt, möchte Wiwa die Interessen aus der Gesamtwirtschaft vertreten. Die derzeit 110 Mitglieder setzen sich daher aus Unternehmer unterschiedlicher Branchen zusammen.

Der erste Vorsitzende Markus Hinnüber und sein Stellvertreter Hanns-Jörg Ahmerkamp konkretisierten ihre Vorstellungen der Vereinsarbeit und erläuterten die Beweggründe, diesen ins Leben gerufen zu haben. „Warendorf ist zweifelsohne schön. Aber reicht das? Ich denke nicht. Vergleicht es mit einer schönen Frau. Auch diese Schönheit reicht für Liebe alleine nicht aus. Es gehört einfach mehr dazu“, hatte Ahmerkamp die Aufmerksamkeit der Zuschauer direkt gewonnen. Für Wiwa solle es für die Bürger ein „Rundum-Wohlfühlpaket“ geben. Bezahlbarer Wohnraum, eine gute Infrastruktur und Veranstaltungen für die Allgemeinheiten stellten nur einige der Punkte dar. Ahmerkamp appelierte aber auch an die Bürger, die in der Innenstadt leben, sich nicht immer sofort zu ärgern, wenn die „Kneipenkultur ausgelebt“ wird. Als Ziel setzt sich Wiwa daher eine nachhaltige Verbesserung für Warendorf auf allen Ebenen. Für die Ausführungen erhielten Hinnüber und Ahmerkamp viel Beifall aus dem Publikum.