So ein Programm hat es in der Emsstadt noch nie gegeben. Für die fünfte Auflage von „ WarendorfLive “ wird in diesem Jahr groß aufgefahren. Nach anfänglichen Querelen rund um die Open-Air-Veranstaltung im Warendorfer Freibad hat Markus Vedder (Premiumevent) gleich vier bekannte Musiker und Bands verpflichtet.

Sasha, Milow, Juli und Alice Merton

Neben Sasha, früher als „Dick Brave“ bekannt, kommen Alice Merton („No Roots“) und Juli („Die perfekte Welle“) nach Warendorf. Außerdem wird der international bekannte Musiker Milow („Ayo Technology“) den Weg ins Warendorfer Freibad auf sich nehmen.

„Jeder Künstler wird so um die 90 Minuten auf der Bühne stehen“, verrät Markus Vedder und erzählt weiter: „Ein Line-up in dieser Form und Stärke wird in der Stadt auch einmalig bleiben.“ Mit kleinen Pausen und den Umbauzeiten wird am 14. September (Samstag) mit einer Programmzeit von etwa sieben Stunden gerechnet. Der Einlass ist schon um 15 Uhr sein, ab 16 Uhr geht es auf der Bühne los. Der genaue Ablauf und die Auftrittsreihenfolge werden zurzeit mit den Künstlern besprochen.

„Damit die Besucher besser planen können, werden wir einige Tage vorher alles genau bekanntgegeben“, verspricht Vedder, der auch über den Aufbau berichtet. Im Groben würde dieser wie im vergangenen Jahr ablaufen. Die Bühne könne etwas verschoben werden. Außerdem sei aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen der Musiker eine Aufrüstung der Technik erforderlich.

Große Nachfrage bei Rollstuhlfahreren

Für die Besucher soll es in diesem Jahr zudem ein paar Sitzmöglichkeiten geben. Erfreut ist der Veranstalter auch über die hohe Nachfrage von Rollstuhlfahrern – für sie werde mehr Platz geschaffen. Ein Begleiter darf sich über ein Gratis-Ticket freuen.

So langsam steigt die Vorfreude auf das Konzert. Ein Großteil der Tickets sei schon verkauft. Markus Vedder ist optimistisch, dass er demnächst „ausverkauft“ melden kann - das würde eine Besucherzahl von 4950 Gästen bedeuten. Aus diesem Grund sei ein Umtausch von Tickets für Namika, die zunächst für „WarendorfLive“ geplant war, nur noch bis zum 31. Juli im Stadtwerke-City-Shop möglich. Kleinere Probleme kann es für die Besucher von „WarendorfLive“ bei der Anreise geben. Am gleichen Tag findet neben dem Konzert auch die Hengstparade im Landgestüt statt. Diese beginnt um 15 Uhr. So können Parkplätze (Lohwall) knapp werden.

Tickets für „WarendorfLive“ gibt es zum Preis von 49 Euro in der Tourist-Information in Warendorf, in der „Scala“, im Stadtwerke City-Shop (für Kunden nur 45 Euro) und bei Vedder Premiumevent in Westkirchen, sowie online unter www.warendorf.live.