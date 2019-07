Auszeit von der Angst

Im Warendorfer Frauenhaus war Weihnachten 2017 ein „Christkind“ zur Welt gekommen. Ein Mädchen. Es war eine besondere Stimmung: Gerade zu Weihnachten ist ein Neugeborenes ein besonderer Stimmungsaufheller im Frauenhaus. Die Freude bei allen Bewohnerinnen war groß. Jede verhielt sich leiser als sonst. Eine Bewohnerin machte sogar den Vorschlag: „Wir können das Kind ja in die Krippe legen.“ Die Geschichte einer schwangeren Frau, die nach häuslicher Gewalt im Warendorfer Frauenhaus Schutz fand, berührte viele unserer Leser. Eine Leserin schickte ein große Paket mit neuem Babyzubehör, Schnuller, Kuscheltier . . .

Leider wartete auf das Baby eine ungewisse Zukunft: Die Mutter musste als EU-Angehörige mit Migrationshintergrund um ihren Verbleib in Deutschland bangen, da sie zwar ein Aufenthaltsrecht, aber kein Recht auf Leistungen hatte. Die Rückkehr ins Heimatland, aus dem sie als Jugendliche verschleppt wurde, war unzumutbar. Aus großer persönlicher Not suchte sie Schutz im Warendorfer Frauenhaus – eine Herberge für sie und ihr Kind.

Frauenhaus-Mitarbeiterin Annelie Krieter : „Aber dann begann für sie ein weiterer, mühsamer Weg bis zum Ziel, in Deutschland bleiben und ihr Menschenrecht auf Leben, Schutz und körperliche Unversehrtheit wahrnehmen zu können. Denn Frauen ohne deutschen Pass müssen fürchten, dass sie kein Geld erhalten, das man ihnen mit Abschiebung zurück in eine gewaltgeprägte Umgebung droht, dass man Vorschriften und Bestimmungen höher stellt als den Schutz von Leib und Leben von Frauen und Kindern.“ Im aktuellen Jahresbericht des Frauenhauses wird dieser Fall besonders aufgegriffen. Er zeige deutlich die „Flickenteppich-Finanzierung“ für das Frauenhaus auf. Inzwischen ist das Baby ein Jahr alt und ein sonniges, kontaktfreudiges Kind, heißt es im Bericht. Die Mutter arbeitet in Teilzeit und hat so einen Anspruch auf ergänzende Leistungen des Jobcenters. Die Wohnungssuche hatte nach monatelangem Bemühen endlich Erfolg. Die Betreuung des Säuglings während ihrer Arbeitszeiten war für einige Monate in einer kleinen Tageseinrichtung möglich, in der übrigen Zeit nur mit viel Einsatz der Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen des Frauenhauses. Annelie Krieter fragt sich: „Wie wird diese Frau die Betreuung für ihr Kind nach dem Auszug aus dem Frauenhaus lösen? Trotz intensiver Suche ist noch kein Betreuungsplatz gefunden. Es scheint keinen Notfallplan zu geben für Mütter, die aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen zwingend arbeiten gehen müssen.“

Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses prangern in ihrem Jahresbericht die Umsetzung der „Istanbul Konvention“ an. Dieses europäische Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt sei von der BRD ratifiziert und seit Februar 2018 in Kraft: Schutz vor Gewalt für alle Frauen ungeachtet ihrer wirtschaftlichen und aufenthaltsrechtlichen Situation. „Weit gefehlt“, so Annelie Krieter, „denn Deutschland hat sich einen Vorbehalt eingeräumt: Deutschland entzieht sich der Pflicht, von häuslicher Gewalt betroffener Frauen ein eigenständiges Aufenthaltsrecht zu ermöglichen, wenn sie geflüchtet oder migriert sind. Die Frauen und ihre Kinder müssen weiterhin mindestens drei Jahre in der von Gewalt geprägten Ehe aushalten, nur dann müssen sie keine Abschiebung mehr fürchten.“ Die Frauenhaus-Mitarbeiterinnen können es kaum fassen: „Dieser Vorbehalt ist frauenfeindlich und rassistisch und kann Frauen, die vor Gewalt in ihrem Heimatland geflohen sind, ein Leben ohne Gewalt unmöglich machen.“ Trotz rund 40 Jahren Frauenhausbewegung liege die Finanzierungsverantwortung immer noch bei den Opfern häuslicher Gewalt – obwohl der Schutz vor Gewalt eine staatliche Pflichtaufgabe sei. Migrantische Frauen aus EU-Ländern, wie im genannten Fall, bringe das in eine besonders prekäre Lage.