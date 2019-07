Mit „CrimeTime“ stellten die acht Teilnehmer der Jugendtheaterwerkstattgruppe von TaW und Volkshochschule Warendorf unter Christian Haps eine Eigenkreation eines Familiendramas vor. Premiere war am Montagabend im großen Saal des Theaters am Wall.

Beginnt die Geschichte in einem verworrenen Durcheinander, werden die Beweggründe der Figuren im Laufe der Handlung wie ein Puzzle zusammen geführt. Bei einer gemeinsamen Unternehmung verschwindet aus einer Vierer-Mädchenclique Elise (Svenja Buttler). Die anderen, Lena (Selina Kammann), Amy (Mara Tiggemann) und Emma (Joséphine Kövener) sahen sie zuletzt mit einem unheimlichen Mann und sind sich sicher, dass Elise von ihm entführt wurde. Die Freundinnen werden bei der Befreiung von Elise vor unterschiedliche Probleme gestellt: Wieso weigerte sich die Mutter, zur Polizei zu gehen? Weshalb ist Lisa (Gina Degin), die Assistentin Lisa der Kommissarin (Isabelle Nyssen), so seltsam?

Nach und nach lernte der Zuschauer die Figuren kennen und erfuhr, dass Elises Mutter Monika (Amelie Golaszweski) mit dem Entführer namens Pablo (Kai von Brevern) eine Beziehung hatte. Dieser entstammte ein Kind, das Monika jedoch nicht behielt, sondern in ein Waisenhaus gab. Pablo wollte Rache und verlangte für Elise ein Lösegeld von 50 000 Euro. Am Ende gibt es ein halbwegs glückliches Ende. Die Entführte wird befreit, die Verbrecher werden gestellt. Die Beziehung zwischen Monika und ihrer Erstgeborenen scheint jedoch nicht zu kitten zu sein.

Auch wenn die Storyline nichts Innovatives gewesen ist, schafften es die Zwölf- bis 15-Jährigen, der Geschichte einen neuen Mantel und ihre ganz eigene Note zu geben. Eingebettet in ein Familiendrama schaukelte sich die Stimmung auf der Bühne immer wieder hoch oder brachte das Publikum zum Lachen. Nicht nur die sechsmonatigen Proben waren kräftezehrend, der Auftritt selbst auch. Mit wenigen Mitteln schafften es die Kinder, die Bühne in die Schauplätze des Geschehens zu verwandeln. Und dies ohne Hilfe. Sobald das Licht erlosch, begann das Stühlerücken, und die Laien-Schauspieler verwandelten den Keller, in dem Elise an eine Heizung gekettet war, in das Wohnzimmer ihrer Eltern oder in ein Polizeirevier.

Auch Christian Haps zeigte sich nach der Aufführung begeistert. „Das ist die beste und entspannteste Truppe, mit der ich bis jetzt gearbeitet habe. Das Ergebnis spricht für sich.“ Innerhalb von vier Jahren schaffte es Haps, mit unterschiedlichen Kursen elf Stücke aufzuführen.

Der nächste Kurs steht bereits in den Startlöchern und wird nach den Ferien im September beginnen. Für die „Stars“ des Abends stand fest: Da wollen wir wieder mitmachen.