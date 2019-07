Der Geist AWG lebt weiter

Normalerweise werden kurz vor den Sommerferien Schüler verabschiedet, am Donnerstag war es anders: Nach 97 Jahren schloss das Augustin-Wibbelt-Gymnasium zum Schuljahresende seine Pforten. Eine Erfolgsgeschichte in Warendorfs Schullandschaft ist zu Ende. Nach den Sommerferien übernimmt das Gymnasium Laurentianum die Oberstufe. Wut, Trauer, aber auch Optimismus prägten diese Abschiedsfeier. Eine denkwürdige. Eine Abschiedsfeier mit emotionaler Note und scharfen Tönen. Denn die Fusion mit dem Laurentianum war heftig umstritten. Mit der Gründung der Gesamtschule blieben dem AWG-Aufbauzweig die Schüler weg. Vor allem der ehemalige Schulleiter Hubert Post schlug scharfe Töne an: „Eine Schule gegen den Willen der Schüler, der Eltern und Kollegen zu schließen, bedarf einer einleuchtenden Erklärung – ich habe keine gefunden.“ Auf der Suche nach einer Erklärung zitierte Post den amerikanischen Präsidenten Donald Trump: „Alternative Fakten. – Um diese Schule zu schließen, diese Dummheit zu verstehen, bedarf es alternative Fakten.“ Der ehemalige Schulleiter legte den Finger in eine Wunde, die noch nicht verheilt zu sein scheint: „Schon lange, bevor der Rat den Beschluss fasste, haben Ratsmitglieder aber auch Vertreter der Verwaltung daran gearbeitet, das AWG aus ideologischen und politischen Gründen aus der Schullandschaft zu entfernen.“ Stehende Ovationen gab es für diese scharfen Töne von Lehrern und Schülern. Auf ihren Stühlen sitzen blieben Bürgermeister Axel Linke , Schulamtsleiter Udo Gohl und Dietmar Schade von der Bezirksregierung.

Zuvor hatte Linke persönlich sein Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, dass in einer „rechtlichen Grauzone“, ein Erfolgsmodell Schule in Warendorf ohne Not zerschlagen worden sei. „Heute verliert Warendorfs Schullandschaft einen seiner großen Pluspunkte, das bedauere ich außerordentlich.“ Glauben wollte dies Linke so recht niemand unter den Lehrern, der die Nackenschläge des Ratsbeschlusses gestern noch einmal verbal zu spüren bekam und teils hämisches Gelächter. Applaus erntete er für seine Rede von den Lehrern nicht.

Musikalisch untermauert wurde die Abschiedsfeier vom Chor- und Bandprojekt. Mit ihrem Lied „Oh du lieber Augustin, alles ist hin“ brachten sie die Stimmung auch vier Jahre nach dem Ratsbeschluss noch einmal musikalisch zu Gehör.

Den Bogen von Wut und Trauer hin zu Optimismus und einem positiven Neuanfang schlugen die Leherinnen Kornelia Albat und Ursula Herich. Nicht die Wut mit zerstörerischer Kraft werde die Oberhand gewinnen, sondern die Erinnerung und die Freude: „Der Geist AWG lebt weiter. Die kollegiale Zusammenarbeit mit dem Laurentianum muss und wird sich entwickeln.“