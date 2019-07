Eine Erfolgsgeschichte ist zu Ende

„You gonna miss me when i‘m – Du wirst mich vermissen, wenn ich weg bin.“ Dieses Lied stellte das Chor- und Bandprojekt des Augustin-Wibbelt-Gymnasiums gleich zu Beginn der Abschiedsfeier am Donnerstag. Nach 97 Jahren schließt das AWG zum Schuljahresende seine Pforten. Schulleiterin Stefanie Wittlage wurde es wehmütig ums Herz: „Zum allerletzten Mal treffen wir uns in der Sporthalle, unserem heimeligen Ambiente.“ Es sei nicht zu verstehen. Noch vor einem Jahr habe das AWG die jemals größte Abiturientia in NRW entlassen und jetzt soll Schluss sein, konnte es die Schulleiterin immer noch nicht fassen. Den Schülern, die nach den Sommerferien zur Oberstufe ins Laurentianum wechseln, rief sie zu: „Das ist nicht das Ende, sondern der Übergang.“ Die Schulleiterin bedankte sich beim Kollegium, den Schulsekretärinnen, dem Hausmeisterehepaar und nicht zuletzt den Schulleitungen der benachbarten Schulen für die gute Zusammenarbeit. Wittlage wünschte sich eine würdige Abschiedsfeier und ein fröhliches Fest.

Dietmar Schade , Schuldezernent der Bezirksregierung Münster, zeichnete den Weg des AWG nach – ein Erfolgsmodell bis heute, eine Schule, die Strahlkraft über Warendorf hinaus hatte. Und er erinnerte daran, dass es dem AWG nicht gelungen war, die benötigte Mindestzahl von 50 Schüler für den Aufbauzweig ab Klasse 7 zustande zu bekommen, um so zwei Eingangsklassen bilden zu können. Hintergrund ist, dass laut Schulgesetz mindestens 50 Schüler für zwei Eingangsklassen angemeldet sein müssen. Die Krux: Ohne Sekundarstufe I hatte das AWG keine Perspektive. Denn ein reines Aufbaugymnasium sieht das Schulgesetz nicht vor. So die Fakten. Diese Abschiedsfeier, so Schade, sei kein Ende, sondern eine Veränderung, griff er das Motto der Feier auf: „Veränderung ist am Anfang schwer, in der Mitte chaotisch und am Ende spannend.“ Mehr als 300 Schüler und mehr als 30 Lehrer wechseln nach den Sommerferien ans Gymnasium Laurentiaum.

An der Abschiedsfeier nahmen die ehemaligen Schulleiter Günter Ellger, Hubert Post und Dr. Olaf Goeke teil. Neben kritischen Worten erinnerte Post auch an die Anfänge und den Auftrag des Augustin-Wibbelt-Gymnasiums: „Förderung begabter Dorf- und Kleinstadtkinder.“ Maßgebend für den Erfolg dieser Schule sei das Klima und Engagement der Lehrer gewesen. Die Schüler seien ganz im Sinne von Augustin-Wibbelt gefördert worden: „Die ganze Persönlichkeit in den Blick nehmen.“ Dass es diese Schule nicht mehr gibt, schwäche Warendorf als Mittelzentrum.

Optimistisch blickte Post am Ende aber in die Zukunft und hielt es wieder mit Wibbelt: „Bewahre dir guten Mut und wenn es geht, auch ein bisschen Übermut.“

Manfred Heseker als Vertreter der Elternschaft führte noch einmal den Kampf um den Erhalt der Schule ins Feld, den man sogar im Schulministerium in Düsseldorf geführt habe. Den Lehrern rief er zu: „Das pädagogische Konzept dieser Schule nimmt Ihnen niemand, dieses Wissen lebt in Ihnen weiter.“

Eine Lanze für das AWG brachen Kornelia Albat und Ursula Herich aus dem Lehrerkollegium. Sie dankten ihren vorangegangen Schuleitern und der aktuellen Schulrektorin. Mit Blick auf das Ende am AWG sagten sie: „Den 100. hat man uns nicht gegönnt. Eine Erfolgsgeschichte geht zu Ende.“ Und damit verschwinde ein besonderer Geist dieser Schule, der hoffentlich im Gymnasium Laurentiaum weiterlebe. Sie wünschten sich, dass das Konzept des AWG, ihre Arbeit, auch am Laurentianum ernst genommen werde.

Ein Blick zurück: Angefangen im Jahre 1922 mit 19 Schülern, haben im Laufe der Jahre über 7500 Schülerinnen und Schüler das Augustin-Wibbelt-Gymnasium besucht. Sie wurden von circa 450 Lehrern unterrichtet.

Die Stadt will durch die Schließung des AWG keine Gymnasial-Schulplätze verlieren. Die Schulform „Gymnasium“ hat bei Warendorfer Eltern einen hohen Stellenwert. Das Gymnasialangebot wird nach den Sommerferien vom Gymnasium Laurentianum übernommen. Das aktuelle Reifezeugnis der AWG-Abiturientia trug bereits den Namen Laurentianum.