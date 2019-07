Gut zwei Stunden dauerte am Freitagvormittag die Rettung eines Lkw-Fahrers. Dieser war mit seinem mit Sand beladenen Fahrzeug in Höhe des Hauses Neuwarendorf 41 (zwischen K 3 und Früchtehof Ahlbrand) von der Fahrbahn abgekommen, in einen Graben gerutscht und schließlich gegen einen Baum geprallt. Um den in der Fahrerkabine eingeklemmten Mann, der glücklicherweise ansprechbar und stabil war und während der Rettungsmaßnahmen am Unfallort notärztlich versorgt wurde, möglichst schonend befreien zu können, waren Teile der Feuerwehrlöschzüge 1 und 2 Warendorf sowie der Löschzug Einen im Einsatz. Weil die Menschenrettung für die Rettungskräfte im Vordergrund stand, wurde ein Kranwagen aus Ahlen angefordert, der den Unfallort nur über die Waterstroate anfahren konnte und mit dessen Hilfe der Lkw zunächst gesichert wurde. Dann erst konnte der Schwerverletzte geborgen und per Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden. Der vorsichtshalber alarmierte Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Anschließend wurde der Lkw aus dem Graben gezogen. Die in Richtung Walgernheide, Ahlbrand und Trauerwaldoase führende Straße war wegen des Unfalls mehrere Stunden gesperrt.