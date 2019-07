Bereits seit vielen Jahren wünschen sich die Fußballer des SC Hoetmar den Bau eines modernen Kunstrasenplatzes auf dem Sportgelände am Wiebusch. Am Freitagabend war es endlich soweit: Gemeinsam mit Bürgermeister Axel Linke vollzogen Freunde und Förderer des SC den ersten Spatenstich und gaben damit den Startschuss für die Bauarbeiten.

„Das ist ein historischer Moment, auf den wir jahrelang hingearbeitet haben. Jetzt ist es wahr“, freute sich Uwe Hesse . Der Vorsitzende des SC Hoetmar dankte insbesondere dem Kunstrasenförderverein, der die zugesagten finanziellen Eigenmittel in Höhe von 100 000 Euro akquiriert habe, allen großen und kleinen Sponsoren sowie Rat und Verwaltung für die Unterstützung des Projektes. Einmal mehr habe sich gezeigt, dass man in Hoetmar zusammenstehe, Projekte nicht zerrede und sich gegenseitig unterstütze.

„Hoetmar hat in unvergleichlicher Weise die Eigenmittel zusammenbekommen, ohne viel zu reden“, lobte Bürgermeister Axel Linke. Das aktuell ein Kunstrasenplatz in Müssingen und Hoetmar und im nächsten Jahr auch in Warendorf gebaut werde, sei keine Selbstverständlichkeit: „Das sind Anstrengungen, die hat es in dieser Form noch nicht gegeben.“ Allein in Hoetmar würden 500 000 Euro städtische Mittel – davon 140 000 Euro aus der Sportpauschale und weitere 100 000 Euro Eigenmittel des SC – investiert.

„Ich bin mächtig stolz, die Summe in so einem kleinen Dorf zusammenbekommen haben“, sagte Heinz Brinkmann als Vorsitzender des Kunstrasenfördervereins. Jeder Spender habe einen wichtigen Beitrag geleistet, den Traum vom Kunstrasen Realität werden zu lassen.

Der bei vielen Fußballern in der Region gefürchtete Hoetmarer Ascheplatz war beim ersten Spatenstich schon Geschichte. Bereits Anfang Juli hatten Fachfirmen mit den Bauarbeiten begonnen und der roten Asche ein Ende gesetzt. Spätestens mit Beginn der dunklen Jahreszeit sollen die Arbeiten abgeschlossen werden.

Auffällig war am Freitag, dass seitens der Kommunalpolitik nur die CDU der Einladung des SC Hoetmar gefolgt war.