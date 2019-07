„Viele denken wir sind ein ,Closed Shop‘. Das sind wir nicht – und diese Wolke wollen wir aufbrechen“, begrüßte Hermann-Josef Schulze-Zumloh , WaKaGe-Präsident, seine Kollegen aus dem Senat Freitagabend im „Alten Gasthaus Wiese“.

Konkret wird es neben den klassischen Karnevalsformationen und Balletts eine neue Gruppe geben. „Sozusagen einen Unterbau oder Zwischenebene“, erläuterte Schriftführer Peter Lackamp die Idee. Gründe, eine solche Truppe ins Leben zu rufen gab es viele. „In der Session gibt es insgesamt etwa 120 Termine. Die Mitglieder in den Formationen sind zeitlich stark eingebunden“, erklärte Oberhofmarschall Volker Brügge . Die neue Gruppierung wird hingegen offener konzipiert, um neue Mitglieder zu gewinnen, die aus Zeitmangel einer Formation nicht beitreten können. Zudem hofft die WaKaGe so auch mehr karnevalistische Frauenpower zu bekommen – denn außer in den Tanzformationen sind diese spärlich vertreten.

Ein grobes Konzept haben sich Peter Lackamp (Kassierer), Dirk Tönnies (Schriftführer), Hermann-Josef Schulze-Zumloh (Präsident) und Volker Brügge (Oberhofmarschall) bereits im Vorfeld überlegt. Die genaue Ausgestaltung soll jedoch erst erfolgen, wenn die Gruppe wirklich existiert und zusammen gearbeitet werden kann. „Wir wollen ihnen keinen Hut überstülpen. Natürlich wäre es toll, wenn es einheitliche Uniformen gibt und sie den Karneval mitgestalten. Aber so weit sind wir noch nicht“, betonte Brügge.

Mit Olaf Haube, der bereits passives Mitglied in der WaKaGe ist, war ein erster Interessent an dem Abend bereits anwesend. „Ich glaube das würde uns gut tun und wäre für Leute die nicht so viel Zeit haben einfach super“. Nicht nur „Neulinge“ erhalten so die Chance, aktiv am Karneval teilzuhaben, sondern auch Jecken, die aus Formationen ausscheiden haben die Möglichkeit, kürzer zu treten und es trotzdem noch krachen zu lassen.

Einzige Voraussetzung ist die Vollendung des 18 Lebensjahres und natürlich der Beitritt in den Verein. Der Jahresbeitrag beläuft sich auf 25 Euro. Interessierte können sich direkt per Mail (info@wakage.de) an die WaKaGe wenden. Hier können auch Wünsche, Anregungen oder konkrete Vorschläge eingereicht werden.