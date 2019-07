Wenn die Musik großer Bühnen auf dem Paradeplatz ertönt und edle Hengste zum Tanzen bringt, dann ist Symphonie der Hengste in Warendorf. Die Symphonie der Hengste am Freitag, 9. August, und am Samstag, 10. August, steht in diesem Jahr unter dem musikalischen Thema „A Night on Broadway“. Das Landgestüt verwandelt sich zum Konzertsaal unter freiem Sternenhimmel. Die rund 30 Pferde werden im Takt der Musical-Melodien ihr Können in anspruchsvollen Schaubildern und Quadrillen, vor der Kutsche oder auch bei spektakulären Levaden und Kapriolen an der Hand präsentieren.

Längst ist die Symphonie der Hengste eine Warendorfer Traditionsveranstaltung und Institution, präsentiert von Vedder Premiumevent, Stadtwerke Warendorf und der Sparkasse Münsterland Ost .

Hochklassige Reitkunst, spektakuläre Choreographien und mitreißende Musical-Melodien bieten ein perfektes Zusammenspiel. Elegante Erlebnisse in vollem Galopp, klassische Dressur, fantastische Quadrillen, Reiter stehend auf zwei Pferden; die hohe Schule der Reitkunst in Bestform.

Zur Symphonie der Hengste spielt erneut das Orchester der Kammeroper Köln im

NRW Landgestüt Warendorf auf.

Chefdirigentin Inga Hilsberg verspricht einen Hörgenuss mit Melodien aus weltbekannten Musicals. Unter dem Motto „A Night on Broadway“ erklingen Evergreens aus der „West Side Story“, „My Fair Lady“ und „Cabaret“ ebenso wie Hits aus aktuellen Musicals wie „Cats“, „Das Phantom der Oper“, „Les Misérables„, „König der Löwen“ und „Tanz der Vampire“.

Dem 50-köpfigen Symphonieorchester stehen talentierte Solisten aus dem Ensemble der Kammeroper Köln zur Seite, die den gesanglichen Part übernehmen. Bei Dunkelheit werden die historischen Stallungen und Außenanlagen des Gestüts kunstvoll illuminiert. Dabei lädt das kunstvoll in Szene gesetzte denkmalgeschützte Gelände bereits ab 17.00 Uhr die Besucher zum Verweilen und Schlemmen ein.

Zu einem ganz besonderen Erlebnis wird die Symphonie der Hengste als VIP-Gast.

Neben Plätzen in der ersten Kategorie gibt es Zutritt auf die wunderbar hergerichtete historische Stallgasse, wo die Gäste vor, während und nach der Veranstaltung mit erstklassigen Speisen und Getränken verwöhnt werden. Hier können sie darüber hinaus mit den Hengsten in ihren Boxen auf Tuchfühlung gehen.

Überdachte Sitzplätze Eintrittskarten ab 43 Euro. VIP-Ticket-Hotline: Vedder Premiumevent ( ✆ 0 25 87/ 9 19 90 10.

Eintrittskarten, direkt online buchbar mit Platzwahl, über die Homepage: www.symphonie-der-hengste.de