Pfefferspray zum eigenen Schutz

Ein wegen Verdachts des Einbruchdiebstahls Festgenommener und mehrere Ermittlungsverfahren wegen Behinderungen eines Polizei-Einsatzes – die Bilanz der Ereignisse am Mittwochnachmittag am HOT. Dabei mussten Beamte unter anderem Pfefferspray einsetzen, weil Bekannte eines Tatverdächtigen dessen Abtransport zur Vernehmung verhindern wollten. Unter anderem rempelten sie die Polizisten an und stellten ihnen ein Bein.

Der Situation vorausgegangen war laut Polizeibericht ein Einbruch im Lauf des Tages in ein Einfamilienhaus am Sperlingsweg. Bei der Tatortaufnahme gab es einen Hinweis an die Beamten auf einen möglichen Tatverdächtigen. Die Einsatzkräfte fahndeten nach dem mutmaßlichen Einbrecher und trafen ihn am HOT an.

Der 20-Jährige hielt sich in einer Gruppe auf und versuchte, sich der Überprüfung zu entziehen. Die Beamten hielten ihn jedoch fest und erläuterten ihm sowie der Gruppe, dass sie überprüft würden. Während des Einsatzes störte die Gruppe den Einsatz und missachtete die Weisungen der Einsatzkräfte.

Bei einer oberflächlichen Durchsuchung des 20-Jährigen fanden Beamte dann einen Schlüssel, der zu dem Haus am Sperlingsweg gehörte. Aufgrund dessen nahmen die Einsatzkräfte den Verdächtigen vorläufig fest und wollten ihn zum Streifenwagen führen. Daraufhin rannte der Warendorfer davon. Als die Beamten dem Heranwachsenden folgten, stellten sich ihnen Mitglieder der Gruppe in den Weg, rempelten die Kräfte an und stellten ihnen ein Bein, um die Verfolgung zu verhindern. Kurz vor der Dreibrückenstraße ergriffen die Polizisten den Tatverdächtigen und hielten ihn fest. Daraufhin trat der 20-jährige nach den Einsatzkräften und versuchte durch Sperren sowie Aufbäumen das Anlegen der Handfesseln und den Transport in den Streifenwagen zu verhindern.

Beamte angerempelt, Streifenwagen bespuckt

Zwischenzeitlich kamen die – teilweise polizeibekannten – Gruppenmitglieder, 18 bis 22 Jahre alt, hinzu. Die Personen schrien die Polizisten an und beleidigten sie. Die Beamten forderten sie auf, Abstand zu halten. Als sie dass missachteten, setzten die Einsatzkräfte Pfefferspray gegen die Gruppe ein. Daraufhin blieben die Personen zurück, bespuckten aber bei der Abfahrt der Polizei die Streifenwagen.

Die Beamten brachten den 20-Jährigen ins Gewahrsam. Dort wurde er intensiv durchsucht und die Einsatzkräfte fanden weitere Gegenstände, die aus dem Einbruch am Sperlingsweg stammten. Aktuell befindet sich der Tatverdächtige noch im Gewahrsam der Polizei, da noch nicht alle Maßnahmen abgeschlossen sind.

Gegen die polizeibekannten Gruppenmitglieder leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und der versuchten Gefangenenbefreiung ein.