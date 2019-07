Einzig – nicht artig

Wer könnte besser ein Sitzmöbel entwerfen, als ein Orthopäde, der sich mit der Anatomie des Menschen, des Rückens im Speziellen, auskennt? Dr. Winfried Totzek vereint beides: Arzt für Orthopädie, Künstler und Designer. Aus Berufung. Totzek weiß, wovon er spricht, wenn er sein innovatives Multifunktionssofa „Fleeze“ – längst ein Klassiker (Designlexikon von 1994) – beschreibt und nur einige der vielen Variationsmöglichkeiten dem staunenden Laien erklärt. Mit ein paar Handgriffen nimmt Mann oder Frau in einer himmlisch entspannten Position Platz. Der Erfinder staunt selbst heute noch und legt beim Gespräch mit unserer Zeitung die Füße hoch. Patentiert, einst für Millionärs-Gesäße von der Schweizer Edel-Möbelmarke De Sede gebaut. Querkopf Totzek hatte damit aber seine Probleme, ihm schwebte eine Art Volks-Fleeze für Otto-Normal-Bürger vor. Er kündigte kurzerhand den Vertrag mit der Schweizer Edelschmiede und fand mit Otto Volmer vor der Haustür einen neuen, günstigeren Produzenten. Das Unternehmen gibt es heute nicht mehr. Doch Totzek verrät: „Ich habe einen neuen Vertriebsweg gefunden. Spätestens zur nächsten Kölner Möbelmesse ist die Fleeze wieder da!“

Totzek findet: Ein Gegenstand muss zugleich einfach, schön, funktional und für alle zugänglich sein. Mit seinen Arbeiten, die sich neben Sitzmöbel auf Skulpturen erstrecken, will er die Menschen vor Schnörkel und Plüsch retten und orientiert sich an schlichten geometrischen Grundformen. Immer mit Hintergedanken, zynisch, humorvoll, anklagend – aber nie verletzend.

Dazu später – zurück zum Stuhl. Der ist wesentlicher Partner bei der Sitzwahl. Ihn gibt es für unzählige Sitz-Zwecke: zum Arbeiten, zum Essen, zum Gesellschaften. Diese ganzen Nutzungen und auch die Vielfalt an Materialien, Farben und Herstellungsverfahren regt Stuhl-Bauer Totzek an, sich immer wieder neu mit dem Thema auseinanderzusetzen. Seine Stühle sind luftig durchbrochen, um weder die Bewegung noch den Blick durch den Raum zu hindern. Bevorzugtes Material: Edelstahl. Widererwarten sehr bequem. Entgegen diesem Entwurfswillen und Produktionsreichtum steht eine Aussage von Ludwig Mies van der Rohe. Dieser sagte, es sei schwieriger, einen Stuhl zu entwerfen als einen Wolkenkratzer. Weil der Stuhl eben so simpel ist. Wie kann man das dann noch anders, oder gar „besser“ machen als all die Stuhlentwerfer zuvor?

„Wer sich furchtlos vor der Macht der Norm und der drohenden Bestrafung der Normverletzung entfaltet, seine schöpferische Kraft und erhaltene kindliche Neugier nicht von vornherein eingrenzen lässt, der ist frei für wirklich Neues.“ Totzeks eigene Worte. Es blieb nicht bei Fleeze, Stühle, Stühle, Stühle . . . Mit seinen kleinen und großen Skulpturen stellt er sich den Herausforderungen der heutigen Gesellschaft, selbst auf die Gefahr hin, angefeindet zu werden. Mit Humor, Witz und Esprit tritt der Querdenker gegen die Kleingeister dieser Welt an. Aus Stahl, Draht, Eisen entstehen Tiere, Menschen, Windspiele, Objekte. Das „schwarze Schaf“ ist er selbst und der „Außenseiter“, der sei er schon in der Schule gewesen. Seine Arbeiten tragen Titel wie „Auf die Spitze getrieben, Seitensprung, Kohlpinscher, Hochnäsige Kuh, Dumme Ziege, Eulenspiegel, Seiltänzer, Fliegende Fische, ein schlauer Fuchs sägt nicht am eigenen Ast, Beziehungskiste Adam und Eva.“ Und wer genau hinschaut, entdeckt beim „Außenseiter“ – versteckt – Effenbergs Finger unter einer Kerze. Der besondere Reiz seiner Werke liegt in der Auseinandersetzung. Einzigartig – aber nicht artig. Totzek treibt Redewendungen auf die Spitze, entlarvt Hohlheiten, nimmt sich Kunstfreiheiten – auch gegenüber seines Berufsstandes und der Obrigkeit – heraus, provoziert und polarisiert und gesteht: „In der Schule war ich nie gut, erst während meines Studiums schrieb ich nur Einsen.“

Totzek erzählt kurz vom Elternhaus, seinen liebevoll-strengen Eltern und wie ihn ein Lehrer körperlich bestrafte, weil er nicht ordentlich an seinem Pult saß. Oder auch von seinen Ausflügen in die harte Berufswelt: Schweißen, in Kaminöfen kriechen und säubern oder beim Steinmetz arbeiten. „Ich habe handwerklich viel drauf, weiß, wie Dinge funktionieren und kann sie weiterentwickeln.“

Die pure Lust am Schweißen wird gekrönt mit einem Lehrauftrag Design an der FH Köln und der Auszeichnung und Aufstellung seiner Arbeiten nach Wettbewerben. „Manchmal sind Lösungen ganz einfach, man muss nur darauf kommen“, sagt der Erfinder Totzek. Wichtig: man muss mitdenken und nachdenken. Fragen stellen, auch unbequeme, die Totzeks Geist anregen. Zum Beispiel bei seinen Arbeiten „Annäherung von Ost und West“, „Deutsche Geschichte“ oder „Ritt des Bischofs“.

Und während des Künstlers „rote Sau“ auf dem Dach des Amtsgerichts in Kamen aufgestellt werden durfte, fanden Totzeks Vogelhäuschen nicht den Weg auf das Dach des Warendorfer Kreishauses.

Der Gründer der Totzial Demokratischen Partei Deutschlands erzählt vom Disput mit der Ärztekammer, wie seine Ausstellung über Nacht abgehängt wurde, weil er es in den Augen der Verantwortlichen mal wieder sprichwörtlich auf die Spitze getrieben hatte. „Eine Ausstellung abhängen – das hat es in einer Demokratie noch nie gegeben.“ Dabei sei Humor doch bekanntlich die beste Medizin, die am wenigsten koste und am leichtesten einzunehmen sei.

Dr. Winfried Totzek, geboren 1940 in Kamen, war nach eigenen Angaben jahrelang einziger niedergelassener praktizierender Psychotherapeut und Orthopäde.