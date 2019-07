Per Sondertransport ist am Donnerstagmorgen eine 1,1 Tonnen schwere Stahlplatte auf dem ehemaligen Freckenhorster Bahnhofsgelände eingetroffen. Das Fundament für die Platte, die 20 Millimeter dick ist, einen Durchmesser von drei Metern hat und künftig das Kunstwerk „Künstlerische Vielfalt“ der Stromberger Künstlerin Regina Liekenbrock tragen soll, hatte die Firma Niemerg geschaffen. Mitarbeiter der Firma Nüßing hatten am frühen Morgen noch eine letzte Splitt-Schicht aufgetragen. Die Platte wurde nach den Vorstellungen und Anweisungen Marianne Reinkers vorsichtig auf dem Fundament positioniert. Thomas Korte , Geschäftsführer der Firma Kieke + Korte, verfolgte das Geschehen mit Interesse. Das Unternehmen aus Vorhelm sei das einzige gewesen, dass in der Lage war, eine Stahlplatte zu liefern, die breiter als 2,50 Meter ist und außerdem die ein Meter breiten, drei Meter hohen und 12,5 Zentimeter dicken Stahlplatten biegen kann, berichtet Bernd Reinker. Der Freckenhorster, der unweit der eigenen Haustür nach und nach einen kleinen Skulpturenpark errichtet, freut sich, in Thomas Korte einen ideenreichen Mitstreiter gefunden zu haben. Korte ist es zu verdanken, dass eine Lösung für die Verbindung der einzelnen Stahlplatten des Kunstwerks, die sich in einem Punkt berühren sollen, gefunden wurde. Ein eingeschweißter Zylinder soll die Platten, auf die enorme Kräfte wirken werden, miteinander verbinden. Reinker hofft, dass die Skulptur im Herbst steht. Noch fehlen ihm 2000 Euro zur Finanzierung des Gesamtprojektes.