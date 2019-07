Dorothee und Georg Schwienhorst saßen mit ihren drei Töchtern beim Abendbrot, als sich ihr Leben von jetzt auf gleich veränderte. „Mama, was ist das da am Himmel?“, hatte eine der Töchter gefragt. Beim Blick aus dem Küchenfenster sah Dorothee Schwienhorst eine Rauchsäule, die in den Aprilhimmel stieg. Die Schwienhorsts liefen ins Freie und erlebten ein echtes Déjà-vu.