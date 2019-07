„Emsstrand“? „Emsperle“? Doch lieber „Heimatbad“ oder „Das grüne Bad“? 500-mal gingen solche oder ähnliche Einfälle seit Mitte Mai ihren Weg bei den Stadtwerken ein. Aber vielleicht kommt ja noch mehr. Auf jeden Fall geht die Idee, Warendorfs denkmalgeschützter Schwimm- und Badeoase im Emsseepark mit einem „richtigen“ Namen zu versehen, in die Schlussgerade. Bis 31. Juli, das gaben Stadtwerke und Preis-Sponsoren Dienstagmittag vor Ort bekannt, läuft die Sammlung weiter.

Sachpreise für die besten Vorschläge

Dann setzt sich eine Jury zusammen und ermittelt die besten fünf Vorschläge. Wer die meisten Stimmen bei der anschließenden Abstimmung holt, kann sich dann sein Fahrrad nach eigenem Gusto bei Dahlhues zusammenstellen lassen.

„Alle anderen Preise werden dann unter den weiteren Teilnehmern verlost“, erklärte Stadtwerkesprecherin Alice Kaufmann beim Pressegespräch am Breuelweg am Dienstag – da lief der Betrieb ferien- und sommerbedingt gerade schon wieder ordentlich an. Per Los erhalten also die Platzierten ein von der Sparkasse Münsterland Ost gestiftetes Saison-Ticket fürs Freibad, ein Bademoden-Gutschein im Gegenwert von 100 Euro bei Ebbers, ein Smartphone von der Barmer GWEK, zwei Tickets für „Warendorf live“, Gutscheine von Optik Goebeler oder Intersport Kuschinski. Die Stadtwerke schicken ein Warendorf-Monopoly als Preis ins Rennen. Einen 50-Euro-Gutschein von Karstadt Sports legen die WN in den Preispool.

Teilnahmeberechtigt sind volljährige Warendorfer, die ihren Namensvorschlag noch bis 31. Juli persönlich per Mail (marketing@swwaf.de), persönlich im Cityshop oder über Facebook einreichen können. Die feierliche Bekanntgabe des Namens für Warendorfs Freibad ist im Rahmen des 40. Emssee-Laufs am 31. August vorgesehen.