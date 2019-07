Lange Jahre stand die Immobilie leer. Sie war kein Aushängeschild für den Eingangsbereich zum Ostviertel. Ein Schandfleck. Das hat sich geändert. Die Wohnungsbaugenossenschaft Warendorf hat das 930 Quadratmeter große Grundstück an der Ecke Oststraße 55/Zuckertimpen von der Elmer-Immobiliengesellschaft gekauft und haucht dem Eckgebäude in der Einfallschneise zur Oststraße seit Anfang des Jahres nicht nur neues Leben ein, sondern macht aus dem Schandfleck wieder ein Schmuckstück. Dafür nimmt die Wohnungsbaugenossenschaft 2,5 Millionen Euro in die Hand. Am Dienstag war Richtfest. Daran nahmen neben dem Bauherrn, auch Architekt, Nachbarn, die Bau ausführenden Firmen sowie Bürgermeister Axel Linke teil. Sie alle sprachen von einem „Leuchtturmprojekt“. „Damit leisten wir einen herausragenden Beitrag für die städtebauliche Entwicklung“, sagte Bernhard Herbermann , Geschäftsführer der Wohnungsbaugenossenschaft. Insgesamt entstehen zehn Wohnungen auf der Gesamtfläche von 760 Quadratmetern – keine Sozialwohnungen. „Das kriegt man in der Altstadt nicht hin“, betonte Herbermann.

Der vordere Teil des Gebäudes bleibt erhalten. Die Fassade wird saniert, der Innenbereich entkernt. Der hintere Teil ist abgerissen und neu aufgebaut worden. Auf der sich anschließenden, lange als Parkplatz genutzten Brachfläche schießt ein Neubau in die Höhe. Streitpunkt: die Giebelwand des Nachbarn (ehemals Uthmann). Ein toter Giebel, der einmal die Funktion einer Garagenzufahrt hatte, jetzt aber ins Nichts führt und zwischen beiden Neubauten steht. Laut Architekt und Bauherr akut einsturzgefährdet. Was damit passiert, darüber sprechen heute die Anwälte, wie Herbermann verriet.

In das Erdgeschoss des Altbaus sollte eine Bäckerei mit einem kleinen Café einziehen. Doch es konnte kein Interessent gefunden werden. So entsteht auch hier eine großzügige Drei-Zimmer-Wohnung (90 Quadratmeter). Herbermann bedauert dies. Denn auch vor 100 Jahren war dort eine Bäckerei ansässig. Städtebaulich soll der historischen Bäckerei aber ein Gesicht gegeben werden. Das heißt, dass äußerliche Erscheinungsbild des Hauses wird wieder hergestellt. Fenster und Fronttür bleiben in ihren Ausmaßen erhalten. Die Fassade mit ihren Backsteinklinkern wird fachgerecht saniert.

Darüber wird eine Drei-Zimmer-Wohnung mit 95 Quadratmetern ausgebaut. Insgesamt fünf Zwei- bis Dreizimmer-Wohnungen zwischen 70 und 90 Quadratmetern mit Loggia sind in dem Alt- und Neubau geplant und über ein mittiges Treppenhaus zu erreichen. Einen Aufzug gibt es hier nicht, wirtschaftlich nicht vertretbar.

Es schließt sich ein versetzter, moderner Gebäudekörper in Putzbauweise an. Auf dem hinteren Teil der ehemals brachliegenden Freifläche – entsteht ein komplett neues Wohngebäude mit fünf barrierefreien Wohnungen zwischen 54 und 77 Quadratmetern – ebenfalls in Putzbauweise. In dieses Gebäude kommt ein Aufzug. Alle Wohnungen erhalten eine Loggia beziehungsweise einen Balkon. Für jede Wohnung gibt es einen Stellplatz. Hier wurde gestern Richtfest gefeiert, schlug der Bauherr traditionell den letzten Nagel in den Sparren. Und jeder Schlag war ein Treffer. Zimmermann Bernd Geismann (Kreienbaum Holz) hatte zuvor den Richtspruch gesprochen. Fertigstellung ist Frühjahr 2020 geplant. Erste Wohnungsanfragen gibt es bereits. Der Preis pro Quadratmeter: zwischen neun und zehn Euro.