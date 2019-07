Helle Aufregung am Donnerstagmorgen vor der Tür des Ambulant Betreuten Wohnens und der Tageseinrichtung „Die Brücke“ in der Zumdreschstraße: Drei junge Schwalbenbabys waren samt ihrem Nest zwölf Meter in die Tiefe gestürzt – und sie hatten Glück. Alle drei überlebten. Der Aufprall auf die Steinplatten des Bürgersteigs wurde durch das Nest gemildert.

„Die Jungtiere hatten einen Airbag“, schmunzelt Thorsten Eicholt , Leiter der Tageseinrichtung, der sofort die NABU-Naturschutzstation Münsterland anrief und um Hilfe bat. Die Experten kommen zwar nicht selber raus, um die Tiere zu retten, geben aber Tipps und Adressen von Tierschützern in der Region weiter, die sich auch um diesen Fall kümmern.

Jungvögel wurden gerettet

Ein Tagesgast der „Brücke“ hatte die Tiere gefunden, die auf dem Bürgersteig lagen und laut piepten. Sofort wurden Maßnahmen ergriffen. Eine kleine blaue Kunststoffwanne wurde geholt, ausstaffiert mit Wollresten und einem Schälchen Wasser. Die Jungvögel wurden aus der Sonne in den Schatten gesetzt und vor Raubvögeln und Katzen in Sicherheit gebracht.

Auch in der blauen Wanne machten sich die drei Piepmätze lautstark bemerkbar. Als wollten sie ihre Eltern anlocken. Hoch oben am Himmel kreisten dann auch Schwalben und Mauersegler um die Wette.

Künstliche Nester

Während zwei der Jungtiere sehr kräftig und stabil wirkten, war ein Tier etwas schwach auf der Brust. „Es handelt sich hier um Mehlschwalben“, wusste Eicholt.

Damit so ein Sturz aus dem Nest nicht wieder passiert, überlegt der Tageseinrichtungsleiter für nächste Jahr, künstliche Nester an den Dachsparren zu befestigen, wo die Schwalben dann ihre Heimat finden. Er vermutet, dass sich das Nest aufgrund der großen Hitze vom Holzbalken gelöst hat.